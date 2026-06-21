Samara Weaving confesó su fanatismo por los videojuegos: "Prefiero jugar antes que salir"

La actriz australiana contó que lleva su PlayStation 5 a los rodajes y recordó situaciones en las que rechazó planes sociales por quedarse jugando.

Hoy 10:34

La actriz australiana Samara Weaving, reconocida por sus papeles en películas como Guns Akimbo, Noche de bodas (Ready or Not) y Babylon, volvió a llamar la atención, esta vez por su marcada pasión por los videojuegos.

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En el marco de la promoción de su nueva película, Por encima de tu cadáver, comedia negra que protagoniza junto a Jason Segel y disponible en Prime Video, la artista brindó una entrevista en la que reveló hasta qué punto forma parte de su vida el gaming.

Weaving contó que suele llevar su PlayStation 5 a los rodajes, y recordó una situación que refleja su fanatismo: “El reparto o el director vinieron a decirme qué estaba haciendo y yo les respondía nada, jugando a mis videojuegos. Entonces me decían si quería salir a comer o de compras y yo les dije: ‘No, estoy jugando al Assassin’s Creed, lo siento’”.

Samara Weaving

Lejos de limitarse a una sola plataforma, la actriz también es fanática de Nintendo, donde tiene un personaje favorito muy particular. “Conectaba mucho con Yoshi. Ellos querían que fuese Peach, pero no: soy Yoshi, es mi alma gemela. Siempre creí que Yoshi es muy sexy”, comentó entre risas.

Además, Weaving reveló que su afición creció aún más durante su embarazo: “No tenía nada que hacer salvo sentarme y ver cómo me crecía la barriga. Era una mesa genial para una consola, así que eso fue lo que hice durante nueve meses”.

Aunque reconoció que desde el nacimiento de su hija tiene menos tiempo para jugar, aseguró que su intención es transmitirle esa pasión en el futuro. “Va a ser una gamer. Ese es el plan. Quizá tiremos varios juegos en el suelo y el primero al que se acerque gateando será con el que empiece”, concluyó.

Samara Weaving