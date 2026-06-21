En las redes despidieron con profundo pesar a Ayelén Anríquez, la joven bandeña fallecida en un siniestro vial

Amigos, familiares y compañeros expresaron su dolor en redes sociales tras la muerte de la joven motociclista de 34 años en La Banda.

Hoy 11:17

La ciudad de La Banda permanece conmocionada por la muerte de Aldana Ayelén Anríquez, la joven motociclista de 34 años que perdió la vida tras un accidente de tránsito ocurrido durante la mañana del sábado 20 de junio.

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Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, las redes sociales se colmaron de mensajes de dolor, despedida y acompañamiento hacia su familia, en especial hacia su pequeño hijo.

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Amigos, allegados y compañeros de trabajo destacaron el profundo impacto que generó su partida.

En particular, desde el supermercado donde trabajaba, la recordaron como una persona “muy querida” y reconocida por su “excelente atención y trato amable” hacia los clientes.

La joven motociclista de la ciudad de La Banda había sido trasladada al CIS Banda luego del siniestro vial ocurrido en la intersección de calles Pellegrini y San Isidro, donde colisionó con un automóvil mientras circulaba en su rodado. Horas más tarde, sufrió una descompensación y falleció a causa de una hemorragia interna.

La noticia generó una fuerte repercusión en la ciudad, donde numerosos usuarios de redes sociales compartieron mensajes, fotos y videos en su memoria, reflejando el impacto de su pérdida en la comunidad bandeña.