En vivo: España va por su primer triunfo en el Mundial ante una Arabia Saudita que busca dar otro golpe

|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
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|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
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|0
|1
|0
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|1
|3
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|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|6
|0
|6
|3
|2
|
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|3
|
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
|4
|
|1
|0
|0
|1
|0
|6
|-6
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|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
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|3
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|3
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|3
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|3
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|1
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|G
|E
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|GF
|GC
|DG
|Pts
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|1
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|0
|2
|1
|1
|3
|2
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|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|3
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|1
|0
|1
|0
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|1
|4
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|1
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|GF
|GC
|DG
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|GF
|GC
|DG
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|1
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
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|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|4
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|0
|0
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|0
|0
|0
|0
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|PJ
|G
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|P
|GF
|GC
|DG
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|0
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|0
|0
|0
|2
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|0
|0
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|0
|0
|0
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|3
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|0
|0
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|0
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|0
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|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
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|1
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
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|0
|0
|0
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|0
|0
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|4
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|0
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|0
|0
|0
|0
|0
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|P
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La Roja, que viene de decepcionar ante Cabo Verde, enfrentará desde las 13 al seleccionado árabe por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. Transmite Canal 7 de Santiago del Estero.
España y Arabia Saudita se enfrentarán este domingo desde las 13, en el Atlanta Stadium, por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. Ambos seleccionados buscarán una victoria clave para acomodarse en la pelea por la clasificación a la siguiente fase de la Copa Mundial de la FIFA.
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