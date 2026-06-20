En vivo: España va por su primer triunfo en el Mundial ante una Arabia Saudita que busca dar otro golpe

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 JUN 2026 | 13º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo F
Túnez 0
Japón 4
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo E
Ecuador 0
Curazao 0
FINALIZADO
13:00 Grupo H
España -
Arabia Saudita -
21 / 06 / 2026
16:00 Grupo G
Bélgica -
Irán -
21 / 06 / 2026
19:00 Grupo H
Uruguay -
Cabo Verde -
21 / 06 / 2026
22:00 Grupo G
Nueva Zelanda -
Egipto -
21 / 06 / 2026
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
1 - 1
Sudáfrica
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
4 - 1
Bosnia Herzegovina
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Canadá
6 - 0
Qatar
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
México
1 - 0
Corea del Sur
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Estados Unidos
2 - 0
Australia
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Escocia
0 - 1
Marruecos
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Brasil
3 - 0
Haití
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
0 - 1
Paraguay
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Países Bajos
5 - 1
Suecia
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Alemania
2 - 1
Costa de Marfil
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
0 - 0
Curazao
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
0 - 4
Japón
21 / 06 / 2026 13:00 Grupo H
España
vs
Arabia Saudita
21 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Irán
21 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Uruguay
vs
Cabo Verde
21 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Nueva Zelanda
vs
Egipto
22 / 06 / 2026 14:00 Grupo J
Argentina
vs
Austria
22 / 06 / 2026 18:00 Grupo I
Francia
vs
Irak
22 / 06 / 2026 21:00 Grupo I
Noruega
vs
Senegal
23 / 06 / 2026 00:00 Grupo J
Jordania
vs
Argelia
23 / 06 / 2026 14:00 Grupo K
Portugal
vs
Uzbekistán
23 / 06 / 2026 17:00 Grupo L
Inglaterra
vs
Ghana
23 / 06 / 2026 20:00 Grupo L
Panamá
vs
Croacia
23 / 06 / 2026 23:00 Grupo K
Colombia
vs
RD Congo
24 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Bosnia Herzegovina
vs
Qatar
24 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Suiza
vs
Canadá
24 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Escocia
vs
Brasil
24 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Marruecos
vs
Haití
24 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
Republica Checa
vs
México
24 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
Sudáfrica
vs
Corea del Sur

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Republica Checa 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Sudáfrica 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Corea del Sur 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Canadá 1 1 0 0 6 0 6 3
2 Suiza 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Bosnia Herzegovina 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Qatar 1 0 0 1 0 6 -6 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Marruecos 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Escocia 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Haití 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Estados Unidos 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Paraguay 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Australia 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 1 1 0 0 2 1 1 3
2 Curazao 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Ecuador 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Costa de Marfil 1 0 0 1 1 2 -1 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Japón 1 1 0 0 4 0 4 3
3 Suecia 1 0 0 1 1 5 -4 0
4 Túnez 1 0 0 1 0 4 -4 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

En vivo: España va por su primer triunfo en el Mundial ante una Arabia Saudita que busca dar otro golpe

La Roja, que viene de decepcionar ante Cabo Verde, enfrentará desde las 13 al seleccionado árabe por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. Transmite Canal 7 de Santiago del Estero.

Hoy 14:28

España y Arabia Saudita se enfrentarán este domingo desde las 13, en el Atlanta Stadium, por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. Ambos seleccionados buscarán una victoria clave para acomodarse en la pelea por la clasificación a la siguiente fase de la Copa Mundial de la FIFA.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO: OPCIÓN 1- OPCIÓN 2 – OPCIÓN 3 – OPCIÓN 4 – OPCIÓN 5

TEMAS españa Arabia Saudita Mundial 2026
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