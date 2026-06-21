Francisco Cerúndolo hizo historia en Queen’s: venció a Tommy Paul y logró un título inédito para el tenis argentino

El porteño se impuso por 6-7, 6-4 y 6-3 ante el estadounidense en una final durísima y se convirtió en el primer argentino en ganar el tradicional torneo de Londres.

Hoy 14:25

Francisco Cerúndolo escribió una página histórica para el tenis argentino al consagrarse campeón del ATP 500 de Queen’s, tras vencer al estadounidense Tommy Paul por 6-7, 6-4 y 6-3 en una final intensa, cambiante y cargada de tensión.

El porteño necesitó más de dos horas y media de batalla para imponerse sobre la mítica cancha central londinense y levantar uno de los trofeos más tradicionales de la gira previa a Wimbledon.

Con esta victoria, Cerúndolo se convirtió en el primer argentino en ganar el ATP 500 de Queen’s y, además, en el primer tenista masculino del país en conquistar dos torneos oficiales sobre césped en la historia, luego del título obtenido en Eastbourne 2023.

El partido comenzó cuesta arriba para el número 27 del mundo. Después de un primer set muy parejo, Tommy Paul logró quedarse con el parcial en el tie-break y obligó al argentino a reaccionar desde abajo.

Lejos de derrumbarse, Cerúndolo mostró carácter, sostuvo la intensidad con su saque y encontró en su drive una de las principales armas para cambiar el rumbo del encuentro. Así logró llevarse el segundo set por 6-4 y estirar la definición a un tercero.

En el parcial decisivo, el argentino jugó con mayor soltura, golpeó en los momentos clave y terminó imponiéndose por 6-3 para concretar una consagración de enorme valor deportivo y simbólico.

El triunfo también tuvo un condimento especial: Cerúndolo derrotó al último campeón del torneo, ya que Paul defendía la corona conseguida en la edición anterior.

La conquista en Queen’s rompe una barrera histórica para la llamada Legión Argentina, acostumbrada a brillar sobre polvo de ladrillo, pero con menos tradición en el césped. El título confirma el crecimiento del porteño en una superficie que durante años fue esquiva para el tenis nacional.

Además, la consagración llega en la previa de Wimbledon, donde Cerúndolo desembarcará con confianza plena, un trofeo histórico bajo el brazo y la certeza de que su juego puede competir al máximo nivel en cualquier superficie.

Con esta actuación, el mayor de los hermanos Cerúndolo vuelve a poner al tenis argentino en lo más alto del circuito y firma una de las victorias más importantes de su carrera.