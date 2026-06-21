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SANTIAGO DEL ESTERO | 21 JUN 2026 | 15º
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Policiales

Investigan un grave caso de maltrato animal tras el ataque a tiros a un perro en Monte Quemado

El hecho ocurrió en el barrio El Porvenir. El animal resultó gravemente herido y permanece en estado crítico. La Justicia abrió una investigación para identificar a los responsables.

Hoy 13:24

Un grave episodio de maltrato animal es investigado en la ciudad de Monte Quemado, departamento Copo, luego de que un perro fuera atacado a tiros y quedara al borde de la muerte.

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El hecho habría ocurrido durante la jornada del sábado en el barrio El Porvenir, según denunciaron los propietarios del animal, quienes dieron aviso a las autoridades tras encontrar a la mascota gravemente herida.

De acuerdo con la presentación realizada, el can no tendría comportamiento agresivo y no existían conflictos previos con vecinos de la zona, por lo que se desconocen hasta el momento los motivos del ataque.

Tras la denuncia penal, efectivos de la Comisaría Comunitaria N°22 iniciaron las actuaciones correspondientes con el objetivo de esclarecer lo sucedido y determinar la identidad de los autores del hecho.

En paralelo, la Fiscalía de Copo ordenó profundizar las tareas investigativas para reunir pruebas y avanzar en el caso, que fue caratulado como presunto maltrato animal.

El animal permanece en estado delicado, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias del violento ataque.

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