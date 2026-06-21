Asalto a jubilada en Alto Comedero deja a la víctima con heridas leves

Una jubilada de 70 años fue asaltada por dos motochorros en Alto Comedero, resultando herida tras la caída durante el robo.

Hoy 14:25

En un incidente ocurrido en Alto Comedero, una jubilada de 70 años fue víctima de un asalto perpetrado por dos hombres en motocicleta. Los sospechosos interceptaron a la mujer cuando se encontraba caminando por la calle Teniente Bono en horas de la noche.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 20.20 cuando la víctima fue sorprendida por los delincuentes, quienes se desplazaban en una moto de baja cilindrada. Uno de los motochorros tironeó la correa de la cartera, provocando que la mujer perdiera el equilibrio y cayera al suelo.

Durante el asalto, la mujer sufrió heridas leves debido a la caída, mientras que los delincuentes lograron apoderarse de sus pertenencias antes de escapar en el vehículo. La víctima permaneció en el suelo tras el incidente hasta que algunos transeúntes la ayudaron a levantarse.

Posteriormente, la jubilada se dirigió a la Seccional 33° para presentar la denuncia del robo. En la comisaría, relató que en su cartera se encontraba un bajo monto de dinero, un pasaje de colectivo hacia Buenos Aires, un teléfono celular y documentos personales.

La denunciante también proporcionó descripciones de los sospechosos, indicando que ambos eran jóvenes, vestían ropa de color negro y llevaban gorras puestas. Este tipo de delitos ha generado preocupación en la comunidad de Alto Comedero.

Finalmente, la mujer manifestó que la caída le ocasionó dolores en el brazo y en la pierna derecha, lo que resalta la gravedad del incidente y las consecuencias del asalto.