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SANTIAGO DEL ESTERO | 21 JUN 2026 | 16º
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En vivo: Mitre visita a Almirante Brown con la necesidad de cortar su mala racha

El Aurinegro se presenta en Buenos Aires por la cuarta fecha pendiente de la Zona A, con el objetivo de volver a sumar después de tres derrotas consecutivas en la Primera Nacional.

Hoy 15:32

Mitre afrontará un nuevo compromiso clave en la Primera Nacional. El conjunto santiagueño visitará a Almirante Brown en el marco de la cuarta fecha pendiente de la Zona A, en un partido importante para intentar revertir su presente en la competencia.

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