En vivo: Güemes recibe a Gimnasia de Jujuy en el Estadio Único buscando recuperar la sonrisa

El Gaucho jugará este domingo desde las 17 en el "Madre de Ciudades", por la cuarta fecha pendiente de la Primera Nacional, ante uno de los líderes de la Zona B.
Güemes afrontará este domingo un compromiso clave en la Primera Nacional. Desde las 17, el conjunto santiagueño recibirá a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el Estadio Único Madre de Ciudades, por la cuarta fecha pendiente del certamen.
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