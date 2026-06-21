Irán suspendió negociaciones con Estados Unidos tras nuevas amenazas de Donald Trump

La delegación iraní abandonó momentáneamente las conversaciones que se desarrollaban en Suiza luego de las advertencias del presidente estadounidense sobre posibles nuevos ataques.

Hoy 16:43

Las tensiones entre Irán y Estados Unidos volvieron a escalar este domingo luego de que la delegación iraní interrumpiera las conversaciones que mantenía con representantes estadounidenses en Suiza, en respuesta a nuevas declaraciones del presidente Donald Trump.

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La información fue difundida por la agencia oficial iraní IRNA, que señaló que los enviados de Teherán abandonaron el lugar donde se desarrollaban las negociaciones en la localidad de Bürgenstock. Según el reporte, la decisión estuvo directamente vinculada a las amenazas formuladas por el mandatario norteamericano en medio del proceso de diálogo.

Las conversaciones contaban con la mediación de Qatar y Pakistán y buscaban avanzar en distintos puntos de conflicto entre ambos países. De acuerdo con la versión iraní, la delegación se retiró luego de mantener una reunión con representantes qataríes que actuaban como intermediarios.

Sin embargo, horas más tarde surgió una versión diferente. Un diplomático cercano a las negociaciones aseguró a la agencia AFP que Irán continúa comprometido con las conversaciones y que no había comunicado formalmente a los mediadores ninguna decisión de abandonar definitivamente la mesa de diálogo.

La tensión aumentó luego de que Trump advirtiera públicamente a Teherán que podría enfrentar nuevos ataques si no logra controlar las acciones de sus aliados regionales, en particular el grupo Hezbollah, con fuerte presencia en el Líbano.

"Si no lo hace, volveremos a atacar a Irán con mucha fuerza", afirmó el mandatario estadounidense a través de su red Truth Social, al tiempo que aseguró que una eventual nueva ofensiva podría ser incluso más contundente que las operaciones militares recientes.

Además, durante una entrevista televisiva, Trump lanzó otra advertencia relacionada con el estratégico estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo. Allí sostuvo que, si Irán avanzara con medidas que afecten la navegación en la zona, las consecuencias serían severas para el régimen iraní.

Las negociaciones continúan rodeadas de incertidumbre mientras la comunidad internacional sigue de cerca la evolución del conflicto y el impacto que una nueva escalada podría tener en la estabilidad de Medio Oriente.