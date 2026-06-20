Mitre perdió con Almirante Brown, sumó su cuarta derrota seguida y cayó en zona de descenso

El Auri volvió a mostrar una floja imagen y perdió 3 a 1 por la fecha 4 postergada de la Primera Nacional. El conjunto santiagueño acumuló su cuarta caída consecutiva y quedó comprometido en la tabla.

Hoy 17:42

Mitre atraviesa un presente muy complicado en la Primera Nacional. En su visita a Almirante Brown, el equipo santiagueño cayó por 3 a 1 en el encuentro correspondiente a la fecha 4 postergada, profundizó su mal momento futbolístico y terminó la jornada en puestos de descenso.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El conjunto local abrió el marcador a los 24 minutos del primer tiempo por intermedio de Levi, que aprovechó su oportunidad para poner el 1 a 0. Sin embargo, cuando se terminaba la etapa inicial apareció Machado, quien a los 45+1 minutos empujó la pelota al fondo de la red para establecer el empate y darle algo de alivio al elenco aurinegro antes del descanso.

En el complemento, Mitre no logró sostener la igualdad y volvió a sufrir en defensa. A los 34 minutos, el árbitro sancionó un penal para Almirante Brown y Santiago Vera lo cambió por gol para devolverle la ventaja al conjunto local. Ya en tiempo de descuento, a los 45+4 minutos, Javier Martínez liquidó el encuentro con el definitivo 3 a 1.

Con este resultado, Mitre profundiza su crisis y suma cuatro derrotas consecutivas, ubicándose en el 17.º puesto con 17 puntos, producto de 3 victorias, 8 empates y 7 derrotas en 18 presentaciones. Además, el equipo cayó a la zona de descenso y buscará recuperarse en la próxima fecha cuando reciba a All Boys en el Estadio 8 de Abril.