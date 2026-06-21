Rentas informa el inicio del pago del segundo semestre adelantado

La medida alcanza a la Tasa por Servicios Municipales sobre la Propiedad Inmueble y a la Tasa por Servicios Municipales sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios.

Hoy 19:05

La Dirección General de Rentas de la Municipalidad de La Banda informó que, a partir del lunes 22 de junio, comenzará el pago del segundo semestre adelantado correspondiente a las tasas municipales vigentes.

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La medida alcanza a la Tasa por Servicios Municipales sobre la Propiedad Inmueble y a la Tasa por Servicios Municipales sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios.

Asimismo, desde el organismo se destacó que los contribuyentes podrán acceder a importantes beneficios, entre ellos un 10% de descuento en el valor de los importes mensuales y otro 10% de descuento adicional para quienes se encuentren al día con sus obligaciones tributarias.

Desde la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani se continúa promoviendo herramientas que favorecen el cumplimiento tributario y brindan beneficios a los vecinos y comerciantes de la ciudad, fortaleciendo la prestación de servicios y el desarrollo de La Banda.

La información fue dada a conocer por el director general de Rentas, Douglas V. Olivera, quien invitó a los contribuyentes a acercarse a las oficinas correspondientes para realizar sus consultas y acceder a los beneficios establecidos.