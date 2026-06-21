El CCB invita a niños a participar del taller de arte "¡Llegó el invierno!"

La propuesta gratuita está destinada a chicos de 5 a 11 años y se desarrollará los días 23 y 25 de junio. Los participantes podrán explorar distintas técnicas artísticas inspiradas en paisajes invernales.

Hoy 20:32

El Centro Cultural del Bicentenario (CCB) llevará adelante los próximos 23 y 25 de junio el taller de arte "¡Llegó el invierno!", una actividad gratuita destinada a niños de entre 5 y 11 años.

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La propuesta se desarrollará de 19 a 20.30 y busca acercar a los más pequeños al mundo de la creatividad a través de experiencias artísticas vinculadas con la llegada de la estación más fría del año.

Durante las jornadas, los participantes trabajarán con técnicas de pintura utilizando esponjas y realizarán collages con diferentes texturas para recrear paisajes invernales característicos de la Argentina, como escenarios nevados, árboles, casas y cielos típicos de esta época.

Desde la organización señalaron que se trata de una actividad sensorial y artística pensada para estimular la imaginación, la experimentación y la expresión creativa de los niños mediante el uso de diversos materiales y colores.

Las inscripciones se realizan en el Centro Cultural del Bicentenario, en días hábiles de 9 a 13, o telefónicamente al 4223763, interno 249, correspondiente al Área de Educación.

Los cupos son limitados.