Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 JUN 2026 | 14º
X
WhatsApp

El CCB invita a niños a participar del taller de arte "¡Llegó el invierno!"

La propuesta gratuita está destinada a chicos de 5 a 11 años y se desarrollará los días 23 y 25 de junio. Los participantes podrán explorar distintas técnicas artísticas inspiradas en paisajes invernales.

Hoy 20:32
Taller en el CCB

El Centro Cultural del Bicentenario (CCB) llevará adelante los próximos 23 y 25 de junio el taller de arte "¡Llegó el invierno!", una actividad gratuita destinada a niños de entre 5 y 11 años.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La propuesta se desarrollará de 19 a 20.30 y busca acercar a los más pequeños al mundo de la creatividad a través de experiencias artísticas vinculadas con la llegada de la estación más fría del año.

Durante las jornadas, los participantes trabajarán con técnicas de pintura utilizando esponjas y realizarán collages con diferentes texturas para recrear paisajes invernales característicos de la Argentina, como escenarios nevados, árboles, casas y cielos típicos de esta época.

Desde la organización señalaron que se trata de una actividad sensorial y artística pensada para estimular la imaginación, la experimentación y la expresión creativa de los niños mediante el uso de diversos materiales y colores.

Las inscripciones se realizan en el Centro Cultural del Bicentenario, en días hábiles de 9 a 13, o telefónicamente al 4223763, interno 249, correspondiente al Área de Educación.

Los cupos son limitados.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Qué necesita Argentina para asegurarse el primer lugar de su grupo en el Mundial
  2. 2. ¡Se despertó España! La Roja goleó a Arabia Saudita y logró su primer triunfo en el Mundial
  3. 3. Violento derrape en plena avenida Belgrano deja a un motociclista herido de gravedad
  4. 4. En vivo: la Uruguay de Bielsa busca su primera alegría en el Mundial ante el sorprendente Cabo Verde
  5. 5. Mundial 2026: qué partidos se juegan hoy domingo 21 de junio, horarios y TV
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT