Enzo Fernández, entre la emoción y la comparación de la Selección Argentina con España: "Se ve en la cancha"

El volante de la Albiceleste habló en la previa al cruce con Austria por la segunda fecha del Mundial 2026, recordó su infancia y el apoyo de su padre y se refirió a la declaración del técnico español.

Hoy 21:39

El volante de la Selección Argentina Enzo Fernández palpitó el cruce ante Austria por la segunda fecha del grupo J del Mundial 2026, este lunes desde las 14 y por la pantalla de TyC Sports, y aseguró que será clave la tenencia de la pelota. Además, consultado por las declaraciones del técnico español Luis de la Fuente sobre que la Roja tiene el mejor mediocampo del mundo, dijo: "No voy a entrar en polémicas, quién es mejor o peor se ve dentro de la cancha".

Cuando le consultaron en la conferencia de prensa por los dichos del entrenador español, quien había asegurado que España tiene los seis mejores mediocampistas del mundo, el volante del Chelsea contestó que todo se dirime en el campo de juego, aunque avisó: "España tiene uno de los mediocentros más importantes del mundo, porque son grandes jugadores".

Además, en el Día del Padre, el futbolista recordó sus inicios y destacó el rol que tuvo su papá en esa etapa: "Mi papá siempre fue fundamental en mi vida, se levantaba a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Fue una gran inspiración para mí, no me quiero emocionar ahora, pero es un ejemplo y lo amo".

Asimismo, el futbolista de 26 años hizo un balance de lo que dejó el debut de la Albiceleste ante Argelia, que fue victoria por 3-0: "Manejamos el partido ante Argelia pero el rival juega y tienen buenos futbolistas. El calor te hace bajar la ventaja física, pero tuvimos una gran actuación pese a que hay momentos que tenés que defender".

Por último, analizó el papel que tiene en el seleccionado en este Mundial, en el que se lo vio jugando más retrasado que de costumbre en el estreno: "Scaloni me pide juego y llegar al área, es la función que me está haciendo cumplir ahora y también lo hice antes. Me siento muy cómodo, igual con mis compañeros también tenemos que movernos en función de la pelota porque tenemos una manera de jugar muy fluida que es la base".

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