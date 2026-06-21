ANSES reanuda este lunes los pagos de junio: quiénes cobran el 22 y cómo sigue el cronograma

Los beneficiarios recibirán sus haberes junto con el bono extraordinario y la primera cuota del aguinaldo. También continúan los pagos de asignaciones y prestaciones por desempleo.

Hoy 21:43

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retomará este lunes 22 de junio el calendario de pagos correspondiente al mes en curso, que incluye los haberes mensuales, el bono extraordinario para los sectores alcanzados y la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

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Durante la jornada percibirán sus ingresos los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo y cuyos documentos finalizan en 9. Asimismo, recibirán sus prestaciones los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con la misma terminación de DNI.

En cuanto a los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo, el cronograma continuará de la siguiente manera:

• DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio.

• DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio.

• DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio.

• DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio.

• DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio.

Por su parte, las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con documentos terminados en 7 cobrarán este lunes. El calendario seguirá el 23 de junio para DNI finalizados en 8 y el 24 de junio para aquellos terminados en 9.

La Asignación por Maternidad mantiene vigente su período de pago para todas las terminaciones de documento desde el 10 de junio hasta el 8 de julio.

En tanto, las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción continúan abonándose para todos los beneficiarios entre el 9 de junio y el 8 de julio. En ese mismo período también se liquidan las Asignaciones Familiares correspondientes a titulares de Pensiones No Contributivas.

Respecto de la Prestación por Desempleo, este lunes cobrarán quienes tengan DNI terminados en 2 y 3. El cronograma continuará el 23 de junio para documentos finalizados en 4 y 5; el 24 de junio para terminaciones 6 y 7; y el 25 de junio para DNI terminados en 8 y 9.

Desde ANSES recordaron que los beneficiarios pueden consultar la fecha y el lugar de cobro a través de la aplicación Mi ANSES o mediante los canales oficiales del organismo.