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SANTIAGO DEL ESTERO | 21 JUN 2026 | 13º
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Locales

La intendente Fuentes y el secretario Benavente participaron de la misa homenaje al Día del Padre en La Piedad

La ceremonia se realizó en el cementerio La Piedad y contó con la presencia de autoridades municipales y vecinos que se acercaron para recordar a sus seres queridos y participar de la celebración religiosa.

Hoy 21:18

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, y el secretario de Coordinación de Gabinete, Mario Benavente, participaron este domingo de una misa en homenaje al Día del Padre realizada en el cementerio La Piedad, junto a numerosos vecinos que se acercaron para compartir la ceremonia.

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También estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón; la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Rosa Allalla; y el subsecretario de Coordinación, Daniel Kobylanski.

La celebración religiosa estuvo a cargo del Padre Héctor Barrera, quien durante la homilía destacó la importancia de la figura paterna y reflexionó sobre los valores de la familia, el acompañamiento y el amor hacia los hijos.

Tras la misa, las autoridades municipales realizaron una ofrenda floral frente al Cristo Redentor, en un emotivo momento de recogimiento y recuerdo. Posteriormente, el sacerdote impartió una bendición especial a los padres presentes, extendiéndola también a todos los vecinos que participaron de la jornada.

Con motivo de la importante concurrencia de personas, la Municipalidad de la Capital desplegó un operativo especial en el predio, con la participación de personal de las áreas de Tránsito, Salud, Calidad de Vida y trabajadores del cementerio, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de las actividades y brindar asistencia a los asistentes.

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