En vivo: Nueva Zelanda y Egipto quieren sumar un triunfo para ilusionarse con los 16avos del Mundial

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|0
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|0
|0
|0
|3
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|0
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|0
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Se enfrentarán este domingo desde las 22 en el BC Place de Vancouver, por la segunda fecha del Grupo G de la Copa del Mundo.
Nueva Zelanda y Egipto jugarán este domingo desde las 22, en el BC Place Vancouver Stadium, por la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026. El encuentro será clave para las aspiraciones de ambos seleccionados, que buscarán un triunfo para acomodarse en la pelea por el pase a la siguiente fase de la Copa Mundial de la FIFA.
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