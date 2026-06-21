Conmoción en Termas: una adolescente de 17 años fue hallada sin vida en su casa

El hecho ocurrió durante la tarde del domingo en el barrio Soberanía Nacional. La Fiscalía intervino de inmediato y dispuso pericias para esclarecer lo sucedido.

Hoy 22:48

Una adolescente de 17 años fue hallada sin vida durante la tarde de este domingo en una vivienda ubicada sobre calle Brasil al 200 del barrio Soberanía Nacional, en la ciudad de Termas de Río Hondo, hecho que generó una profunda conmoción entre familiares y vecinos.

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De acuerdo con las fuentes consultadas, el episodio se registró alrededor de las 17.50, cuando efectivos policiales fueron alertados sobre una delicada situación en el inmueble y se dirigieron de inmediato al lugar.

Al arribar, los uniformados se entrevistaron con el padre de la menor, quien manifestó haber encontrado a su hija sin signos vitales en el sector posterior de la vivienda.

Minutos después se hizo presente personal médico del Centro Integral de Salud (CIS) Termas, que examinó a la adolescente y confirmó su fallecimiento.

Del caso tomó intervención la fiscal de turno, Dra. Daiana Pérez Vicens, quien dispuso las medidas procesales correspondientes y ordenó la realización de una autopsia para determinar fehacientemente las causas del deceso.

Por disposición judicial, el cuerpo fue trasladado hacia la Morgue Judicial de la ciudad Capital, donde se llevarán a cabo los estudios forenses pertinentes.

La investigación continúa en manos de la Comisaría Comunitaria N° 40 y de la Fiscalía interviniente, mientras se aguardan los resultados de las pericias que permitan esclarecer las circunstancias del hecho.

El fallecimiento de la adolescente provocó profundo dolor entre familiares, amigos y vecinos de la comunidad termense.