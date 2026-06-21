La Cañada fortalece el trabajo conjunto con instituciones para impulsar proyectos comunitarios

La Mesa de Gestión reunió a representantes de distintos sectores de la comunidad para coordinar acciones y avanzar en iniciativas destinadas al crecimiento y desarrollo de la localidad.

Hoy 20:27

La Comisión Municipal de La Cañada realizó una nueva reunión de la Mesa de Gestión, un espacio de participación que convoca a representantes de diversas instituciones locales con el objetivo de planificar acciones conjuntas y promover proyectos que contribuyan al desarrollo de la comunidad.

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Durante el encuentro, referentes de distintos sectores intercambiaron propuestas y analizaron iniciativas orientadas a fortalecer el trabajo comunitario, abordando diferentes necesidades de la población mediante una planificación articulada.

El comisionado municipal, Cristian Abiakel, destacó la importancia de estos espacios de diálogo y construcción colectiva, al considerar que permiten generar respuestas más eficientes a las demandas de los vecinos.

"Creemos firmemente que el desarrollo de nuestra comunidad se construye entre todos. Por eso valoramos profundamente el compromiso de cada institución y de cada vecino que aporta ideas, trabajo y vocación de servicio para mejorar la calidad de vida de nuestra gente", expresó.

Asimismo, el jefe comunal remarcó que la articulación entre las instituciones constituye una de las principales fortalezas de la localidad. "Cuando las instituciones trabajan unidas y existe un diálogo permanente, es mucho más fácil identificar las necesidades y generar respuestas concretas. Esta mesa es una herramienta fundamental para planificar el presente y pensar el futuro de La Cañada", señaló.

En ese sentido, Abiakel agradeció el acompañamiento del Gobierno de la Provincia y destacó el respaldo brindado para la concreción de proyectos que benefician a la comunidad. "Contamos con una gestión provincial que escucha y acompaña a los pueblos del interior, y eso nos permite seguir impulsando obras y acciones que generan oportunidades para nuestros vecinos", afirmó.

Finalmente, el comisionado reafirmó el compromiso de continuar promoviendo espacios participativos que fortalezcan el tejido social y consoliden el crecimiento de la localidad. "Tenemos una comunidad activa, comprometida y solidaria. Desde la Comisión Municipal vamos a seguir estando presentes, escuchando y trabajando junto a cada institución y cada familia, porque estamos convencidos de que el progreso llega cuando existe unidad, participación y una gestión cercana a la gente", concluyó.