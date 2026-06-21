Murió Pablo Más Albert, el recordado Teniente Steve Murphy de 100% Lucha

El luchador y actor, recordado por interpretar al Teniente Steve Murphy en el exitoso ciclo televisivo, falleció a los 57 años. La noticia generó una fuerte conmoción entre fanáticos y compañeros del mundo del catch.

Hoy 20:01

El mundo de la lucha libre argentina atraviesa horas de profundo pesar tras conocerse la muerte de Pablo Más Albert, recordado por dar vida al icónico personaje del Teniente Steve Murphy en el programa 100% Lucha. Tenía 57 años.

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La noticia fue confirmada este domingo y rápidamente generó repercusión entre fanáticos, colegas y referentes del catch nacional, quienes destacaron la trayectoria de uno de los protagonistas más recordados de la televisión argentina durante la década del 2000.

Nacido el 18 de febrero de 1969, Más Albert alcanzó gran popularidad a partir de 2006, cuando se puso en la piel del Teniente Steve Murphy, un militar estadounidense oriundo de Utah que, según la historia del programa, había desertado del ejército de su país y buscaba conquistar el campeonato máximo para poder regresar a su tierra.

Durante su paso por 100% Lucha, protagonizó recordadas rivalidades y momentos que quedaron grabados en la memoria de miles de espectadores. Además, logró consagrarse en un torneo relámpago de parejas junto a McFloyd y mantuvo una extensa rivalidad con Ron Doxon, otro de los personajes emblemáticos del ciclo.

Paralelamente, también interpretó a Sodrak, Amo de la Oscuridad, un luchador enmascarado con el que integró la denominada "Dupla del Terror" junto a Cara de Máscara.

Tras su salida de 100% Lucha en 2008, continuó vinculado al espectáculo y al mundo del catch participando en Guerreros del Ring y posteriormente en Show Catch, donde encarnó a un nuevo personaje conocido como La Bestia.

La despedida de Vicente Viloni fue una de las más emotivas. A través de sus redes sociales escribió: "Lo siento tanto amigo mío... no tengo palabras, estoy destrozado. Que Dios te cuide allá arriba. Ya no es lo mismo para mí, se va parte de mi vida".

Más adelante agregó: "Solo queda el consuelo de que nos volveremos a ver en el ring de los cielos y vamos a demostrarle a los ángeles lo que es la lucha libre. Como me dijiste hasta el último día: 'una más y va a ser la mejor'. Hasta pronto. Te quiero mucho".

Con su fallecimiento, la lucha libre argentina pierde a una de las figuras más queridas y recordadas de una generación que marcó a miles de jóvenes a través de la pantalla de televisión.