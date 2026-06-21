Después de la llovizna, Santiago se prepara para una de las mañanas más frías de la semana

Las precipitaciones débiles que se registraron durante este domingo marcaron el cambio de tiempo. Para el lunes se espera una mínima de 6°C y la continuidad del ambiente fresco en toda la provincia.

Hoy 20:47

La llovizna que sorprendió este domingo a los santiagueños no fue un fenómeno aislado. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones que comenzaron a sentirse durante la jornada tendrán continuidad en el inicio de la semana, con temperaturas bajas y un marcado descenso térmico durante las primeras horas del día.

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Luego de una tarde gris y con precipitaciones débiles en distintos sectores de la Capital, el ambiente se mantuvo húmedo y fresco durante la noche. La combinación de cielo cubierto, viento del sector sudeste y lloviznas intermitentes reforzó una sensación invernal que contrastó con las jornadas más templadas registradas días atrás.

Para este lunes, el organismo nacional anticipa una temperatura mínima de 6°C y una máxima de 16°C. Aunque no se esperan lluvias significativas, el cielo continuará mayormente nublado y el frío volverá a hacerse sentir especialmente durante la mañana.

Las previsiones también muestran que el descenso térmico no será pasajero. El martes se espera una máxima de apenas 14°C, mientras que el miércoles la temperatura podría ubicarse en torno a los 13°C durante la tarde, consolidando un período de varios días consecutivos con registros por debajo de los habituales para las últimas semanas.

De esta manera, la llovizna dominical aparece como el primer indicio de un cambio de escenario climático que tendrá continuidad en Santiago. Con mañanas frías, tardes frescas y abundante nubosidad, el invierno comenzó a mostrar su presencia en la provincia y promete hacerse notar durante buena parte de la semana.