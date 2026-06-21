"El león y el tigre rugen en Latinoamérica": el mensaje de Milei al presidente electo de Colombia

El presidente argentino celebró el resultado de la segunda vuelta electoral y destacó el triunfo del líder de Defensores de la Patria, a quien ya había respaldado públicamente durante la campaña.

Hoy 20:21

El presidente Javier Milei felicitó este domingo a Abelardo de la Espriella luego de imponerse en la segunda vuelta presidencial de Colombia, y celebró el resultado electoral con un mensaje en sus redes sociales que rápidamente generó repercusión.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"El león y el tigre rugen en Latinoamérica", expresó el mandatario argentino al referirse al triunfo del dirigente de Defensores de la Patria, a quien había manifestado su apoyo durante la campaña electoral.

De acuerdo con los resultados oficiales difundidos tras el balotaje, De la Espriella se impuso por un estrecho margen sobre Iván Cepeda, candidato respaldado por el presidente Gustavo Petro, en una de las elecciones más disputadas de los últimos años en el país cafetero.

La relación política entre ambos dirigentes se había fortalecido durante la campaña. Tras la primera vuelta, Milei ya había celebrado el desempeño electoral del entonces candidato opositor y aseguró que el resultado reflejaba "el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano".

A lo largo de la campaña, De la Espriella construyó un discurso centrado en la seguridad, la lucha contra el crimen organizado y la reducción del tamaño del Estado. Además, manifestó en reiteradas oportunidades su admiración por líderes como Javier Milei, Nayib Bukele y Donald Trump.

Entre sus principales propuestas se destacaron el fortalecimiento de las fuerzas armadas, la construcción de cárceles de máxima seguridad, la reducción de impuestos y el impulso de nuevas inversiones en el sector energético.

Sin embargo, su figura también estuvo marcada por diversas controversias. Organizaciones vinculadas a la defensa de la libertad de prensa y distintos sectores políticos cuestionaron algunas de sus declaraciones y acciones judiciales contra periodistas, además de otras polémicas que surgieron durante la campaña.

Casado con Ana Lucía Pineda y padre de cuatro hijos, Abelardo de la Espriella iniciará ahora el proceso de transición para asumir la presidencia de Colombia, mientras que el resultado fue celebrado por referentes de la derecha regional, entre ellos el presidente argentino Javier Milei.