Esposa de policía narra asalto violento en Santa Fe

Un violento intento de asalto en Santa Fe dejó a la familia del subdirector de Policía, Alejandro Amatti, en una situación de extrema tensión mientras descansaban en su hogar.

Hoy 04:32

El intento de asalto registrado en la madrugada de hoy en calle Moreno al 3.600, en el barrio Sur de Santa Fe, ha revelado momentos de extrema tensión para la familia del subdirector de la Policía, Alejandro Amatti.

Rosalía, esposa del funcionario y miembro de la fuerza provincial, describió la dramática secuencia que precedió a los disparos realizados para repeler la incursión de los delincuentes.

La mujer, quien actualmente se encuentra en licencia médica por un tratamiento oncológico, explicó que el suceso comenzó cerca de la 1:30 de la mañana, cuando la familia se encontraba en un estado de tranquilidad que fue interrumpido de manera abrupta por violentos golpes en las puertas de su hogar.

“Todos estábamos descansando. Mis hijos entraron a la habitación asustados porque estaban pateando las puertas. Mientras me encerraba con los chicos, llamé al 911 y en pocos minutos el lugar se llenó de patrulleros”, relató Rosalía, quien vivió el impactante momento del asalto.

“Les grité ‘Alto Policía’ y después se escucharon los balazos, uno tras otro. Desde que mi marido agarró el arma, me encerré, saqué mi teléfono celular y llamé al 911. Un operador me atendió y le expliqué la situación de manera breve, pidiendo presencia policial”, continuó relatando Rosalía.

Los hechos fueron comunicados a la Jefatura de la Unidad Regional X Iriondo de la Policía de Santa Fe, quienes informaron al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Se elaboró un informe sobre el estado de salud del delincuente herido, quien fue aprehendido y recuperó su libertad más tarde.

Asimismo, se inició la identificación de testigos en la zona, la verificación de cámaras de videovigilancia y la realización de peritajes criminalísticos, mientras que la situación delictiva fue calificada provisionalmente como lesiones en un intento de robo repelido, cuya mecánica se encuentra bajo investigación por los agentes de la PDI.