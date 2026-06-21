Emprendedores locales tuvieron una destacada presentación en "Feria Especial del Día del Padre"

Buscan fomentar el consumo y fortalecer los vínculos comunitarios en la previa de una fecha muy especial.

Hoy 19:08

La Oficina de Emprendedores de la Municipalidad de La Banda realizó una importante feria artesanal donde se ofrecieron variadas opciones de regalos para el "Día del Padre" en la tradicional esquina de Besares y Belgrano en busca de fomentar el consumo y fortalecer los vínculos comunitarios en la previa de una fecha muy especial.

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Con el objetivo de agasajar a los padres en su día y dinamizar la economía local, este sábado se llevó a cabo una feria especial de artesanos y emprendedores en el corazón de la ciudad de La Banda que además contó con la presentación especial de la academia de danzas "Alma Folclórica" del barrio Independencia.

En la oportunidad, la coordinadora del área, Zahen Nabac, indicó: "Desde la gestión del intendente Roger Nediani se le viene dando una gran relevancia de este tipo de ferias que trasciende la simple transacción comercial. Para los emprendedores de la zona, representa una vidriera clave para mostrar el valor agregado de sus productos, los cuales se destacan por su calidad y carácter artesanal, a menudo inaccesibles en los canales de venta masiva.

Es una excelente oportunidad para encontrar ese detalle especial que papá realmente valora, sabiendo que detrás de cada objeto hay un artesano de nuestra propia comunidad”.

Agregó: "En un contexto económico donde el consumo de cercanía cobra mayor relevancia, el apoyo a estos feriantes se convierte en una herramienta fundamental para que el dinero circule dentro de los límites de la ciudad de La Banda potenciando el desarrollo de los pequeños productores", finalizó.