Personal Municipal se capacita en vacunación de bebés y niños para prevenir la meningitis tuberculosa

La iniciativa forma parte de una estrategia de capacitación continua que el área de Salud que lleva delante de forma permanente para diferentes perfiles del sistema sanitario.

Hoy 19:07

El personal que se desempeña en el sector de vacunación de la Dirección General de Salud de la Municipalidad de La Banda se encuentra realizando la capacitación en vacuna BCG dictada por el Ministerio de Salud de la Provincia.

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La iniciativa forma parte de una estrategia de capacitación continua que el área de Salud que lleva delante de forma permanente para diferentes perfiles del sistema sanitario y en esta oportunidad sobre la vacuna BCG (Bacilo Calmette-Guérin) sirve para proteger a los bebés y niños pequeños contra las formas graves y potencialmente mortales de la tuberculosis, como la meningitis tuberculosa.

Cabe destacar, que desde el área se destacó que el servicio de inmunización sumará a más centro de salud municipal (CAMM) que brinden este servicio obteniendo así una cobertura más completa en cuanto a las vacunaciones comunitarias.

Todas estas acciones se enmarcan en la “3° Edición del Mes de la Vacunación Santiagueña” que se desarrollará hasta el 12 de julio en toda la provincia bajo el lema “Con vacunas hay futuro”, una iniciativa que busca acercar la vacunación a cada santiagueño y santiagueña.

Es así, que durante todo el mes, los equipos de salud municipales estarán presentes en barrios, plazas, escuelas, instituciones, organizaciones comunitarias, espacios públicos y centros de salud de toda la provincia, promoviendo el acceso a las vacunas y completando esquemas para todas las etapas de la vida.

Finalmente, desde el área, se destacó que las vacunas son una de las herramientas más seguras y efectivas para prevenir enfermedades, proteger a nuestras familias y construir comunidades más saludables.