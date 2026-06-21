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SANTIAGO DEL ESTERO | 21 JUN 2026 | 16º
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Miguelón Figueroa recibe 30 años de prisión por doble homicidio en Tucumán

Miguelón Figueroa ha sido condenado a 30 años de prisión por su participación en un doble homicidio ocurrido en Villa 9 de Julio, Tucumán, donde dos personas perdieron la vida y tres más resultaron heridas.

Hoy 17:21

Desde la unidad penitenciaria de Ezeiza, Miguel Eduardo Figueroa ha sido condenado a 30 años de prisión por su implicación en un doble homicidio ocurrido en Villa 9 de Julio, Tucumán.

En el juicio, el representante del Ministerio Fiscal, Ignacio Martucci, argumentó que el daño causado por Figueroa no se limitó al día del crimen, el 18 de diciembre de 2020, y solicitó una pena de 33 años y 4 meses de prisión efectiva.

Martucci explicó que Figueroa fue considerado coautor penalmente responsable del delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, que resultó en la muerte de Héctor Gabriel Amaya y Leonardo Jesús Sepúlveda, y también en tentativas de homicidio contra otras tres personas.

El hecho se produjo en plena luz del día, cuando cinco personas, incluyendo un menor, se encontraban reunidas en la vereda. Fueron sorprendidas por una balacera que resultó en 41 disparos, sin posibilidad de defensa.

La jueza Cynthia Lorena Rocha dictó la sentencia de 30 años, señalando que las cuestiones restantes se explicarán en la sentencia por escrito.

El ataque, perpetrado por Figueroa y al menos dos cómplices, dejó a dos muertos y tres heridos, lo que refleja la gravedad del incidente en un contexto donde la violencia armada se ha vuelto un tema alarmante en la región.

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