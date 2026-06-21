Primeros auxilios: habilidades que salvan vidas en situaciones críticas

En Argentina, el conocimiento de primeros auxilios es crucial, ya que puede marcar la diferencia en situaciones de emergencia. De acuerdo a la Cruz Roja Argentina, un 80% de los accidentes ocurren en el hogar, lo que resalta la necesidad de estar preparados.

Hoy 18:02

Los primeros auxilios son un conjunto de técnicas y procedimientos que permiten brindar atención inmediata a personas que sufren un accidente o enfermedad repentina. En Argentina, donde los accidentes domésticos son comunes, es fundamental que la población esté informada sobre estas prácticas. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, los accidentes representan una de las principales causas de mortalidad en el país.

Una de las habilidades más importantes es la reanimación cardiopulmonar (RCP). Esta técnica puede ser decisiva en casos de paro cardíaco y, aunque muchas personas piensan que es complicada, es bastante accesible. Con un curso básico, cualquier persona puede aprender a realizarla correctamente, aumentando así las posibilidades de supervivencia de la víctima.

Otro aspecto esencial es el tratamiento de heridas y quemaduras. Conocer cómo limpiar y cubrir adecuadamente una herida puede evitar infecciones y complicaciones. En el caso de quemaduras, es vital saber que el agua fría es el mejor aliado, ya que ayuda a calmar el dolor y reducir el daño en la piel.

También es importante saber cómo actuar en caso de atragantamientos. Esta es una situación que puede ocurrir en cualquier momento, especialmente en niños. La maniobra de Heimlich es la técnica recomendada y puede ser aprendida fácilmente en un taller de primeros auxilios.

La identificación de sintomas de un infarto es otra habilidad crítica. Reconocer los signos de alerta, como dolor en el pecho, sudoración excesiva o dificultad para respirar, puede ser clave para buscar ayuda a tiempo. En Argentina, el infarto es una de las principales causas de muerte, lo que hace que este conocimiento sea aún más relevante.

En el contexto argentino, donde los servicios de emergencia pueden tardar en llegar, tener conocimientos de primeros auxilios se vuelve indispensable. Por ello, se recomienda que la población participe en talleres y cursos que brindan formación sobre estos temas, lo que no solo aumenta la seguridad personal, sino también la de la comunidad.

Aprender primeros auxilios no solo es una habilidad útil, sino que también promueve una cultura de solidaridad y cuidado en la sociedad. Cada individuo capacitado puede convertirse en un primer respondedor, lo que contribuye a salvar vidas y mejorar la respuesta ante emergencias en Argentina.