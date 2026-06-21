Crece la expectativa por la posible llegada de León XIV a Santiago del Estero

La provincia es mencionada como uno de los destinos que podría visitar el Papa durante una eventual gira pastoral por la Argentina.

Hoy 15:11

La posibilidad de que el papa León XIV visite la Argentina comenzó a generar una fuerte expectativa en todo el país y, especialmente, en Santiago del Estero, una de las provincias que figura entre los posibles destinos de la gira que analiza el Vaticano.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Aunque todavía no existe una confirmación oficial de la Santa Sede, la expectativa creció luego de que se anunciara un viaje del pontífice a Perú para noviembre. En ese contexto, comenzaron a mencionarse posibles escalas en Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero, considerada una de las sedes más importantes de la Iglesia argentina.

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, señaló que aún no recibieron información oficial sobre el viaje. “Todavía no nos llegó ninguna información oficial. Ojalá pronto tengamos alguna confirmación”, expresó.

La inclusión de Santiago del Estero en un eventual itinerario no es casual. La provincia fue reconocida por el papa Francisco como arquidiócesis primada de la Argentina, en reconocimiento a su relevancia histórica dentro de la Iglesia Católica.

De concretarse la visita, sería la primera vez que León XIV llegue al país y representaría un acontecimiento histórico para millones de fieles. Además, marcaría el regreso de un Papa a la Argentina después de casi cuatro décadas, tras las visitas realizadas por Juan Pablo II en 1982 y 1987.

Mientras tanto, continúan las gestiones y preparativos preliminares. La organización definitiva dependerá de la confirmación oficial del Vaticano, que deberá coordinar junto con la Nunciatura Apostólica y las autoridades nacionales los detalles logísticos y de seguridad.

Por ahora, la expectativa sigue creciendo y en Santiago del Estero la posibilidad de recibir al Santo Padre ya despierta entusiasmo entre fieles y autoridades eclesiásticas.