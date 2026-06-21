Nuevo foco sobre Adorni: revelan la compra de un flipper de colección valuado en US$ 8.000

Mientras continúan las polémicas en torno a su declaración jurada, surgió una nueva información sobre los gastos personales del jefe de Gabinete.

Hoy 16:25

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, vuelve a quedar en el centro de la escena pública luego de que trascendiera la compra de un exclusivo flipper de colección valuado en aproximadamente 8.000 dólares, una adquisición que se suma a otros gastos que en las últimas semanas despertaron interrogantes sobre su situación patrimonial.

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La información fue difundida por la periodista Romina Manguel, quien aseguró que el funcionario adquirió una máquina de pinball temática de “Los Locos Addams”, considerada una pieza muy buscada por coleccionistas de todo el mundo.

La revelación aparece en un contexto de creciente atención sobre los bienes y consumos declarados por Adorni, cuya declaración jurada continúa siendo objeto de análisis y cuestionamientos. Días atrás también había trascendido la compra de sábanas de alta gama por un monto cercano a los 8 millones de pesos, un dato que generó repercusión en el ámbito político y mediático.

El flipper en cuestión fue fabricado por la compañía Bally y comenzó a producirse en 1992, poco después del estreno de la exitosa película protagonizada por Raúl Juliá y Anjelica Huston. Con el paso de los años, la máquina se convirtió en una de las más codiciadas dentro del universo de los videojuegos y pinballs clásicos.

Se trata, además, del flipper de estado sólido más vendido de la historia, con más de 20.000 unidades comercializadas. El juego recrea distintos espacios de la mansión de la familia Addams y propone desafíos que incluyen recorridos por habitaciones emblemáticas y el acceso a una bóveda secreta que habilita premios especiales dentro de la partida.

La difusión de esta compra vuelve a poner bajo la lupa los gastos personales del funcionario, mientras desde el Gobierno mantienen el respaldo político a Adorni. Por el momento, el jefe de Gabinete no realizó declaraciones públicas sobre la adquisición ni sobre las consultas vinculadas a su patrimonio.