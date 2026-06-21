Condenan a un ladrón tras accidente de moto en Salta

Un hombre de 31 años ha sido condenado a prisión efectiva por el robo de un teléfono celular en Avenida Paraguay, Salta.

Hoy 16:13

Un hombre de 31 años ha sido condenado a prisión efectiva por el robo de un teléfono celular en la ciudad de Salta, Argentina. Este incidente tuvo lugar el 17 de junio, cuando una mujer se encontraba esperando el colectivo en un parador de Avenida Paraguay.

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Según ha informado el Ministerio Público Fiscal, dos hombres en motocicleta sorprendieron a la víctima y, tras un forcejeo, lograron arrebatarle el celular. Sin embargo, su intento de huida se vio frustrado cuando la motocicleta derrapó, provocando que ambos ocupantes cayeran al pavimento.

La situación fue observada por transeúntes que, al notar lo sucedido, intervinieron y lograron demorar a uno de los delincuentes, mientras que el otro logró escapar con el teléfono sustraído. Este acto de valentía de los ciudadanos contribuyó a la detención del ladrón.

Durante la audiencia judicial, las partes involucradas alcanzaron un acuerdo de juicio abreviado. Tras la confesión del acusado, el juez Gabriel González impuso una pena de dos meses de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de robo simple.

Es importante destacar que el condenado registraba una condena previa, lo que lo llevó a ser declarado reincidente por primera vez. Esta decisión subraya la relevancia de la justicia penal en la lucha contra la delincuencia en la región.

La causa fue representada por la Unidad de Litigación de la Fiscalía Penal 3 del distrito Centro, bajo la dirección del fiscal penal Horacio Córdoba Mazuranic, lo que pone de manifiesto el compromiso de las autoridades para abordar estos casos de manera efectiva.