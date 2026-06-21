“Messi es el mejor jugador que hay”: la frase de una figura de Austria antes del duelo con Argentina

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 JUN 2026 | 15º
Mundial 2026
62' Grupo H
España 4
Arabia Saudita 0
21 / 06 / 2026
FINALIZADO Grupo F
Túnez 0
Japón 4
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo E
Ecuador 0
Curazao 0
FINALIZADO
16:00 Grupo G
Bélgica -
Irán -
21 / 06 / 2026
19:00 Grupo H
Uruguay -
Cabo Verde -
21 / 06 / 2026
22:00 Grupo G
Nueva Zelanda -
Egipto -
21 / 06 / 2026
21 / 06 / 2026 57' Grupo H
España
4 - 0
Arabia Saudita
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
1 - 1
Sudáfrica
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
4 - 1
Bosnia Herzegovina
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Canadá
6 - 0
Qatar
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
México
1 - 0
Corea del Sur
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Estados Unidos
2 - 0
Australia
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Escocia
0 - 1
Marruecos
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Brasil
3 - 0
Haití
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
0 - 1
Paraguay
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Países Bajos
5 - 1
Suecia
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Alemania
2 - 1
Costa de Marfil
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
0 - 0
Curazao
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
0 - 4
Japón
21 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Irán
21 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Uruguay
vs
Cabo Verde
21 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Nueva Zelanda
vs
Egipto
22 / 06 / 2026 14:00 Grupo J
Argentina
vs
Austria
22 / 06 / 2026 18:00 Grupo I
Francia
vs
Irak
22 / 06 / 2026 21:00 Grupo I
Noruega
vs
Senegal
23 / 06 / 2026 00:00 Grupo J
Jordania
vs
Argelia
23 / 06 / 2026 14:00 Grupo K
Portugal
vs
Uzbekistán
23 / 06 / 2026 17:00 Grupo L
Inglaterra
vs
Ghana
23 / 06 / 2026 20:00 Grupo L
Panamá
vs
Croacia
23 / 06 / 2026 23:00 Grupo K
Colombia
vs
RD Congo
24 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Bosnia Herzegovina
vs
Qatar
24 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Suiza
vs
Canadá
24 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Marruecos
vs
Haití
24 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Escocia
vs
Brasil
24 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
Republica Checa
vs
México
24 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
Sudáfrica
vs
Corea del Sur

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Republica Checa 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Sudáfrica 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Corea del Sur 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Canadá 1 1 0 0 6 0 6 3
2 Suiza 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Bosnia Herzegovina 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Qatar 1 0 0 1 0 6 -6 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Marruecos 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Escocia 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Haití 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Estados Unidos 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Paraguay 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Australia 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 1 1 0 0 2 1 1 3
2 Curazao 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Ecuador 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Costa de Marfil 1 0 0 1 1 2 -1 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Japón 1 1 0 0 4 0 4 3
3 Suecia 1 0 0 1 1 5 -4 0
4 Túnez 1 0 0 1 0 4 -4 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

“Messi es el mejor jugador que hay”: la frase de una figura de Austria antes del duelo con Argentina

Konrad Laimer, mediocampista del Bayern Munich, elogió a la Selección Argentina y aseguró que enfrentar al capitán albiceleste será una gran prueba para su equipo en el Mundial 2026.

Hoy 12:46

A un día del cruce entre Argentina y Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, Konrad Laimer palpitó el partido y dejó una frase que no pasó desapercibida: “Messi es el mejor jugador que hay”.

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El mediocampista del Bayern Munich reconoció el enorme desafío que tendrá su selección frente al equipo dirigido por Lionel Scaloni, actual campeón del mundo, y destacó la jerarquía de Lionel Messi como una de las grandes referencias del fútbol mundial.

“Argentina es la campeona del mundo y, por tanto, es la mejor selección. Y Messi es el mejor jugador que hay. Además, siempre es bonito enfrentarse a jugadores de su calibre y medirse a ellos, porque eso nos permite saber en qué punto nos encontramos”, afirmó Laimer en declaraciones al sitio oficial de la FIFA.

Más allá de los elogios para la Albiceleste, el futbolista austríaco dejó en claro que su equipo buscará competir de igual a igual y demostrar el crecimiento que logró en los últimos años.

“Son un equipo especial, con mucha calidad. Obviamente, nosotros queremos demostrar de lo que somos capaces, pero, si queremos superar la fase de grupos, los otros dos partidos son igual de importantes”, señaló.

Laimer también resaltó la identidad que construyó Austria bajo la conducción de Ralf Rangnick, remarcando que la fortaleza colectiva es uno de los principales valores del plantel.

“Esta selección se caracteriza por muchas cosas, pero principalmente por una: somos un equipo de verdad. Todos tenemos el deseo de venir con la selección, todos queremos ganar partidos y jugar al fútbol juntos, y eso es algo que se nota en el campo”, explicó.

En esa línea, agregó: “Además de obtener buenos resultados, lo pasamos bien juntos dentro y fuera del terreno de juego. Somos muy ambiciosos y a eso hay que sumarle el plan y el estilo de juego que nos aporta el entrenador”.

Para Laimer, de 28 años, este Mundial tiene además un condimento especial: se trata de la primera Copa del Mundo de su carrera. Austria no disputaba un Mundial desde Francia 1998, por lo que la clasificación marcó un logro histórico para esta generación.

“Ilusión. Nunca he jugado un Mundial y hacía mucho tiempo que Austria no conseguía clasificarse. Es ilusión pura y dura. Estar con la selección y disfrutar de todo lo que rodea a un torneo así es muy divertido y muy especial”, sostuvo.

Y completó: “Poder estar en un Mundial es un momento extraordinario en la carrera de cualquier futbolista. Nadie sabe qué pasará después, por eso es tan especial”.

Junto a futbolistas de experiencia como David Alaba, Marcel Sabitzer y Marko Arnautovic, Konrad Laimer forma parte de una generación que logró devolver a Austria a una Copa del Mundo después de 28 años y que ahora tendrá una prueba de alto impacto frente a la Selección Argentina.

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