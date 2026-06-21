“Messi es el mejor jugador que hay”: la frase de una figura de Austria antes del duelo con Argentina

Konrad Laimer, mediocampista del Bayern Munich, elogió a la Selección Argentina y aseguró que enfrentar al capitán albiceleste será una gran prueba para su equipo en el Mundial 2026.

Hoy 12:46

A un día del cruce entre Argentina y Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, Konrad Laimer palpitó el partido y dejó una frase que no pasó desapercibida: “Messi es el mejor jugador que hay”.

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El mediocampista del Bayern Munich reconoció el enorme desafío que tendrá su selección frente al equipo dirigido por Lionel Scaloni, actual campeón del mundo, y destacó la jerarquía de Lionel Messi como una de las grandes referencias del fútbol mundial.

“Argentina es la campeona del mundo y, por tanto, es la mejor selección. Y Messi es el mejor jugador que hay. Además, siempre es bonito enfrentarse a jugadores de su calibre y medirse a ellos, porque eso nos permite saber en qué punto nos encontramos”, afirmó Laimer en declaraciones al sitio oficial de la FIFA.

Más allá de los elogios para la Albiceleste, el futbolista austríaco dejó en claro que su equipo buscará competir de igual a igual y demostrar el crecimiento que logró en los últimos años.

“Son un equipo especial, con mucha calidad. Obviamente, nosotros queremos demostrar de lo que somos capaces, pero, si queremos superar la fase de grupos, los otros dos partidos son igual de importantes”, señaló.

Laimer también resaltó la identidad que construyó Austria bajo la conducción de Ralf Rangnick, remarcando que la fortaleza colectiva es uno de los principales valores del plantel.

“Esta selección se caracteriza por muchas cosas, pero principalmente por una: somos un equipo de verdad. Todos tenemos el deseo de venir con la selección, todos queremos ganar partidos y jugar al fútbol juntos, y eso es algo que se nota en el campo”, explicó.

En esa línea, agregó: “Además de obtener buenos resultados, lo pasamos bien juntos dentro y fuera del terreno de juego. Somos muy ambiciosos y a eso hay que sumarle el plan y el estilo de juego que nos aporta el entrenador”.

Para Laimer, de 28 años, este Mundial tiene además un condimento especial: se trata de la primera Copa del Mundo de su carrera. Austria no disputaba un Mundial desde Francia 1998, por lo que la clasificación marcó un logro histórico para esta generación.

“Ilusión. Nunca he jugado un Mundial y hacía mucho tiempo que Austria no conseguía clasificarse. Es ilusión pura y dura. Estar con la selección y disfrutar de todo lo que rodea a un torneo así es muy divertido y muy especial”, sostuvo.

Y completó: “Poder estar en un Mundial es un momento extraordinario en la carrera de cualquier futbolista. Nadie sabe qué pasará después, por eso es tan especial”.

Junto a futbolistas de experiencia como David Alaba, Marcel Sabitzer y Marko Arnautovic, Konrad Laimer forma parte de una generación que logró devolver a Austria a una Copa del Mundo después de 28 años y que ahora tendrá una prueba de alto impacto frente a la Selección Argentina.