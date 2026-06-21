Las ventas por el Día del Padre cayeron 0,3% y el consumo sigue sin repuntar

El ticket promedio rondó los $78.986 y más del 80% de los comercios apeló a promociones, aunque el impacto fue limitado por la cautela de los consumidores.

Hoy 12:07

Las ventas por el Día del Padre 2026 registraron una caída del 0,3% interanual a precios constantes, en un contexto marcado por la debilidad del consumo y la prudencia de los compradores.

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Según el relevamiento nacional de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), más del 80% de los comercios implementó promociones especiales, con fuerte presencia de financiación con tarjetas de crédito y descuentos por pago en efectivo. Sin embargo, estas estrategias tuvieron un alcance limitado frente a un público enfocado en cuidar el gasto.

En este escenario, el ticket promedio se ubicó en $78.986, con operaciones concentradas principalmente en productos económicos y en oferta, reflejando una clara prioridad por resguardar el presupuesto familiar.

Con este resultado, el desempeño de la fecha se mantiene en terreno negativo por cuarto año consecutivo, acumulando caídas del 10,2% en 2024, 1,7% en 2025 y ahora 0,3% en 2026, lo que evidencia un escenario persistente de debilidad en una de las fechas clave para el comercio minorista.

En cuanto a la percepción de los comerciantes, el 38,1% consideró que la fecha tuvo un impacto moderado, mientras que un 36,5% señaló que generó algo de movimiento, aunque insuficiente para revertir la tendencia general. En tanto, solo un 7,4% destacó un efecto significativo en sus ventas, y un 18% aseguró que no hubo impacto.

A nivel sectorial, cuatro de los seis rubros relevados lograron resultados positivos. Librerías e Indumentaria encabezaron las subas con un 2,1%, seguidos por Electrodomésticos y artículos del hogar (0,8%) y Calzado y marroquinería (0,4%).

En contraste, las mayores caídas se registraron en Equipos, periféricos y celulares, con un descenso del 6,1%, y en Cosméticos y perfumería, que retrocedieron 3,8%, en parte afectados por la competencia del comercio online.

El informe, elaborado a partir de un relevamiento en 189 comercios de todo el país, también evidenció cambios en los hábitos de consumo. En varios rubros, los clientes priorizaron precios bajos, promociones y financiamiento, e incluso compararon opciones en tiendas físicas para luego concretar la compra en canales digitales.

En definitiva, el Día del Padre volvió a mostrar un mercado retraído, con ventas sostenidas a fuerza de promociones y márgenes ajustados, en un contexto donde el consumo continúa sin señales claras de recuperación.