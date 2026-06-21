“La admiro mucho”: Belinda elogió a Cazzu y no descartó una colaboración musical

La cantante y actriz mexicana habló sobre la artista argentina en el marco del estreno de “Toy Story 5”.

Hoy 12:57

Belinda sorprendió al hablar de Cazzu y dejó en claro la admiración que siente por la artista argentina. Sus declaraciones no pasaron inadvertidas entre los fanáticos, que rápidamente recordaron el particular vínculo que las une a ambas: las dos fueron pareja de Christian Nodal.

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La cantante mexicana dialogó con la periodista Cecilia Martí en el marco del estreno de Toy Story 5, donde presta su voz en español latino al personaje de Lilypad, una tablet que tendrá un papel clave en la nueva entrega de la exitosa saga animada.

Durante la charla, Belinda habló sobre su experiencia en la película y también respondió con qué artistas argentinos le gustaría trabajar en el futuro. Entre los nombres que mencionó aparecieron Bizarrap, Emilia Mernes y Cazzu.

Otros de los temas de la entrevista fue la experiencia de haber cantado en la ceremonia de apertura del Mundial 2026. Sobre esto, contestó: “Obviamente estaba nerviosa y emocionada, pero me sentí muy bien. Fue un momento muy importante para mi vida por formar parte de algo histórico”.

Las palabras de Belinda generaron repercusión en las redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la admiración que tiene por la cantante jujeña. “Cazzu me encanta, siempre lo he dicho. Es una artista muy talentosa”, aseguró.

Cabe recordar que la mexicana comenzó su romance con Christian Nodal a mediados de 2020 y se separó en 2022. A los pocos meses, él empezó su noviazgo con la artista argentina con quien posteriormente tuvo a Inti, su hija en común.

Por eso, las declaraciones de Belinda llamaron la atención de los seguidores de ambas artistas, que celebraron el respeto con el que se refirió a la cantante argentina y hasta imaginaron una posible colaboración musical en el futuro.

“Me encanta que es distinta. Ella también hace mucha mezcla de diferentes géneros y no le da miedo arriesgarse y hacer cosas nuevas”, expresó durante una nota.

Luego profundizó sobre las razones por las que se siente identificada con Cazzu. “Me identifico mucho con ella en ese sentido, que es muy versátil en su música. Y por supuesto, si algún día tengo la oportunidad de trabajar con ella porque la admiro mucho, me encantaría”, aseguró.

A fines del año pasado, la cantante jujeña había dado una nota con Univision en la que también había expresado su admiración por la mexicana: “Yo le dije que mi vida y la de muchas personas de mi edad está marcada por su música y que le tengo mucho respeto”.

“En general la música argentina me gusta muchísimo. Gustavo Cerati era uno de los artistas más increíbles y talentosos del mundo. Bizarrap me encanta, Emilia también. Soy muy fan de Babasónicos. Puedo estar aquí sin parar diciéndote lo mucho que amo el talento argentino”, dijo Belinda entre risas.