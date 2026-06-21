El contratista de la casa de Indio Cuá de Adorni habló sobre la intimación de ARCA y negó presiones

Matías Tabar aseguró que se trata de un procedimiento habitual y negó cualquier tipo de apriete.

Hoy 12:06

Matías Tabar, el contratista que refaccionó la casa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el country Indio Cuá, negó haber recibido aprietes y habló de la intimación que le hizo la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

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Tabar dijo: “ARCA me pide explicar unas inconsistencias que detectaron, corregirlas, enviarlas, y un par de declaraciones de patrimonio. Para mí es normal, hace mas de 20 años que soy autónomo, cuando se detectan irregularidades, hay que corregirlas”.

El contratista consideró que la intimación no fue un “apriete”: “No, como contribuyente es lo que me corresponde, una de las probabilidades que existían bajo la investigación y mi declaración”.

Tabar dijo: “Me parece medio raro pensar que fuese un apriete, algo así, no lo considero. Sería como el perro que se muerde la cola, que él (Adorni) me mandara a apretar a mí por un gasto que hizo él, sería más que descabellado”.

El contratista que refaccionó la casa Adorni en Indio Cuá dijo en declaraciones a Yo no fui, por Radio Con Vos: "Es normal que ingreses y tengas irregularidades o inconsistencias dentro de tu portal. Por eso no lo tomo como una persecución o un hostigamiento".