Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 JUN 2026 | 13º
X
País

El contratista de la casa de Indio Cuá de Adorni habló sobre la intimación de ARCA y negó presiones

Matías Tabar aseguró que se trata de un procedimiento habitual y negó cualquier tipo de apriete.

Hoy 12:06
Contratista Adorni

Matías Tabar, el contratista que refaccionó la casa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el country Indio Cuá, negó haber recibido aprietes y habló de la intimación que le hizo la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Tabar dijo: “ARCA me pide explicar unas inconsistencias que detectaron, corregirlas, enviarlas, y un par de declaraciones de patrimonio. Para mí es normal, hace mas de 20 años que soy autónomo, cuando se detectan irregularidades, hay que corregirlas”.

El contratista consideró que la intimación no fue un “apriete”: “No, como contribuyente es lo que me corresponde, una de las probabilidades que existían bajo la investigación y mi declaración”.

Tabar dijo: “Me parece medio raro pensar que fuese un apriete, algo así, no lo considero. Sería como el perro que se muerde la cola, que él (Adorni) me mandara a apretar a mí por un gasto que hizo él, sería más que descabellado”.

El contratista que refaccionó la casa Adorni en Indio Cuá dijo en declaraciones a Yo no fui, por Radio Con Vos: "Es normal que ingreses y tengas irregularidades o inconsistencias dentro de tu portal. Por eso no lo tomo como una persecución o un hostigamiento".

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Violento derrape en plena avenida Belgrano deja a un motociclista herido de gravedad
  2. 2. Video: salieron a la luz imágenes de Jésica Cirio junto a fajos de dólares
  3. 3. Mundial 2026: qué partidos se juegan hoy domingo 21 de junio, horarios y TV
  4. 4. Cayeron dos sospechosos por millonaria estafa a una jubilada santiagueña
  5. 5. Fiscales se reunieron con la familia Ibáñez y el martes indagarán a los policías detenidos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT