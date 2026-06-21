Día del Padre: cientos de santiagueños recordaron a sus seres queridos en el Parque de la Paz

La jornada estuvo marcada por el frío y la emoción. Hubo una misa especial a sala llena en la capilla del cementerio.

Hoy 11:07

En una jornada marcada por el frío y la emoción, cientos de santiagueños se acercaron este domingo al Parque de la Paz para recordar a sus seres queridos en el Día del Padre.

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Desde las primeras horas del día, el movimiento fue constante en el predio, donde familias completas llegaron para encender velas, colocar flores y dedicar un momento de oración a los padres que ya no están físicamente presentes, pero siguen siendo recordados con profundo cariño.

Como parte de las actividades especiales por la fecha, a las 9 de la mañana se celebró una misa en la capilla del cementerio, la cual se desarrolló a sala llena.

El oficio religioso se convirtió en un espacio de recogimiento, memoria y acompañamiento para quienes atravesaron la jornada con especial emotividad.

Desde la administración del Parque de la Paz informaron que el predio permanecerá abierto de manera ininterrumpida hasta las 19 horas, permitiendo el ingreso de visitantes durante toda la jornada. El cierre de las instalaciones está previsto para ese horario.

Asimismo, se dispuso la habilitación de todos los espacios de estacionamiento, tanto en el interior del cementerio como en las zonas aledañas, con el objetivo de facilitar el acceso y brindar mayor comodidad a los concurrentes.

En un domingo especial, marcado por el frío y la reflexión, los santiagueños continúan acercándose al lugar para rendir homenaje a sus padres en un espacio de amor, recuerdo y respeto.