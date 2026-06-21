River acelera por más refuerzos: además de Beltrán, busca cerrar a Simeone y Correa

El director deportivo Pablo Longoria encabeza las negociaciones por los delanteros apuntados por el Millonario, mientras el plantel comienza la pretemporada en Alicante.

Hoy 11:52

Mientras el plantel de River empieza a instalarse en Alicante para comenzar la pretemporada, la dirigencia trabaja contrarreloj para reforzar al equipo de cara al segundo semestre. Tras el acuerdo con Fiorentina por Lucas Beltrán, el club de Núñez busca avanzar también por Ángel Correa y Giovanni Simeone.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La bomba por Beltrán sorprendió a todo el mundo River durante el Día de la Bandera, aunque ahora resta esperar la respuesta del jugador. En paralelo, desde las oficinas del Monumental continúan las negociaciones por otros dos atacantes que están en carpeta desde hace varios días.

El director deportivo Pablo Longoria encabeza las gestiones y busca acercar posiciones para darle más variantes ofensivas al plantel que comenzará una nueva etapa de trabajo en Europa.

El plan por Ángel Correa

En el caso de Ángel Correa, campeón del mundo con la Selección Argentina, River intentará acercarse en las próximas horas a lo que pretende Tigres.

El objetivo del Millonario es lograr que el club mexicano acepte negociar por un monto inferior a la cláusula de rescisión, fijada en 15 millones de dólares, y aprovechar el acuerdo total que ya existe a nivel contractual entre River y el futbolista.

Correa, que se encuentra de vacaciones en España, ya tiene encaminados los términos personales con el club de Núñez. Por eso, en River confían en que la voluntad del jugador pueda servir como factor de presión para destrabar la operación.

Si bien Tigres no tiene urgencias económicas y no necesita desprenderse de una de sus figuras, en Núñez creen que hay margen para negociar en un mercado que aparece bastante quieto en las grandes ligas por el desarrollo del Mundial.

La negociación por Giovanni Simeone

La situación de Giovanni Simeone es más compleja. River decidió avanzar y le hizo una oferta cercana a los 9 millones de euros al Torino, pero la respuesta desde Italia fue negativa.

El club italiano pretende 15 millones de euros para dejar salir a su goleador, considerado una pieza importante en la permanencia del equipo en la Serie A. Esa cifra, por ahora, está lejos de las aspiraciones de River.

Sin embargo, el delantero ve con muy buenos ojos la posibilidad de volver al país para jugar en el club de sus amores. Por eso, se espera que pueda tener una reunión con el presidente Urbano Cairo para intentar facilitar una salida que conforme a todas las partes.

En River no descartan hacer un esfuerzo mayor, aunque todo dependerá de los plazos, los montos y también de la posible venta de algunos futbolistas que no serán tenidos en cuenta.

Qué pasa con Nelson Deossa

Además de los delanteros, River mantiene el interés por Nelson Deossa. El cambio de postura del Betis, que ahora acepta negociar por un porcentaje del pase y no necesariamente por la totalidad de la ficha, abrió una puerta para el Millonario.

El club de Núñez realizó una oferta formal de aproximadamente 5 millones de dólares por el 50% del pase, pero la propuesta no convenció al equipo de Sevilla, que pagó cerca de 14 millones de euros a mediados del año pasado para comprarlo desde Rayados de Monterrey.

De todos modos, River sigue interesado y está dispuesto a hacer un esfuerzo por el volante polifuncional, aunque siempre dentro del presupuesto previsto para esta operación y en función del porcentaje del pase que pueda adquirir.

Desde España sostienen que Deossa fue declarado prescindible por Manuel Pellegrini para la próxima temporada, por lo que en Núñez intentarán que Betis baje sus pretensiones.

Mientras tanto, desde el club español aseguran que un equipo brasileño está dispuesto a acelerar y podría presentar en las próximas horas una oferta de 10 millones de dólares por el 80% del pase, una propuesta que se acerca más a lo pretendido por los andaluces.

Con varios frentes abiertos y una pretemporada ya en marcha en Europa, River busca moverse rápido para darle a su nuevo proyecto nombres de jerarquía en un mercado que promete más capítulos.