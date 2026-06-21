Arruabarrena llamó a Dybala y Boca mantiene viva la ilusión de sumarlo

El flamante entrenador xeneize habló directamente con el atacante de la Roma, le presentó su proyecto deportivo y le dejó en claro que quiere contar con él en el plantel.

Hoy 12:04

Boca no se baja de la ilusión por Paulo Dybala. Mientras el futuro del atacante argentino en Roma sigue sin resolverse, el club xeneize volvió a moverse para intentar acercarlo en este mercado de invierno.

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Esta vez, el que tomó la iniciativa fue Rodolfo Arruabarrena, flamante entrenador de Boca, quien decidió llamar personalmente al campeón del mundo para hablar sobre la posibilidad de sumarlo al plantel.

La charla fue extensa y positiva. El Vasco le expuso su proyecto deportivo, le manifestó abiertamente que le gustaría tenerlo en el equipo y buscó seducirlo con el desafío de vestir la camiseta azul y oro.

Una charla que alimenta la ilusión

El contacto entre Arruabarrena y Dybala aparece como un nuevo capítulo en una historia que Boca viene siguiendo desde hace tiempo. El último acercamiento dirigencial había sido en diciembre del año pasado, pero ahora el llamado del entrenador le dio otro tono a la negociación.

En Brandsen 805 entienden que el gesto del Vasco puede sumar puntos en medio de una decisión que todavía depende principalmente del futbolista y de lo que ocurra con su situación en Italia.

Sin embargo, pese al acercamiento, la novela sigue abierta y todavía no hay una definición concreta.

La postura de Dybala y el interés de Roma

Del lado de Dybala, por ahora no hay novedades firmes. La eliminación de Boca de la Copa Libertadores no ayudó en el poder de seducción del club argentino, mientras que en Italia aseguran que Roma pretende retenerlo.

Según trascendió, el club italiano estaría dispuesto a aceptar algunas modificaciones sugeridas por el jugador a la primera oferta de renovación que le acercaron.

En ese contexto, Boca espera. Desde la dirigencia no realizarán una propuesta formal hasta que Dybala tome una decisión respecto de su continuidad en Roma.

Boca espera una señal

Aunque no haya una oferta presentada, en el Xeneize siguen atentos a cada movimiento. La dirigencia está al tanto de la situación y preparada para avanzar si el atacante decide abrir la puerta a una salida.

Por ahora, el llamado de Arruabarrena mantiene encendida la ilusión, pero el futuro de Paulo Dybala sigue dependiendo de su decisión final con Roma.

La historia todavía no está cerrada y promete nuevos capítulos en un mercado de pases que Boca quiere protagonizar con un golpe fuerte.