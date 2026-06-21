“¿Cuántos años tienen? Qué cringe”: duras críticas a Mauro Icardi y la China Suárez por sus fotos

Las imágenes compartidas por la pareja generaron una ola de comentarios en redes sociales.

Hoy 11:59

Mauro Icardi revolucionó las redes sociales al publicar las fotos subidas de tono que se sacó con la China Suárez en un sillón de terciopelo rojo.

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En una de las postales más comentadas, la actriz aparece sentada sobre las piernas del futbolista mientras se besan apasionadamente frente a la cámara.

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fueron solo las fotos sino el mensaje con el que Icardi decidió acompañar la publicación. “Que nos miren, que comenten. También es una forma de admirarnos”, escribió.

Muchos usuarios interpretaron esa frase como una chicana para las personas que critican el vínculo amoroso que tienen.

Como suele ocurrir con cada publicación de la pareja, los comentarios no tardaron en aparecer. Mientras algunos seguidores celebraron que se muestren enamorados y sin ocultarse, otros apuntaron contra la exposición de su noviazgo.

“Si las fotos fueran más espontáneas te creemos el amor, Mauri”, manifestó una usuaria. “¿Cuántos años tienen? Qué cringe”, comentó otra persona.

También aparecieron mensajes como: “Nos vemos de acá a cinco años para ver si las fotos serán las mismas”, “Más grasas no se encuentran” y “Dos perdedores”.

Más allá de esos comentarios negativos, el posteo superó los 320 mil “me gusta” y tanto la China como Mauro demostraron que cada vez le dan menos lugar a la opinión de terceros.