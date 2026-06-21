“Volveremos más fuertes”: el mensaje de Quimsa tras la derrota en la final ante Gimnasia de Comodoro Rivadavia

La Fusión cayó este sábado en Chubut, donde el local se consagró campeón de la Liga Nacional de Básquet.

Hoy 11:36

Quimsa no pudo estirar la serie final de la Liga Nacional de Básquet como esperaba y este sábado cayó ante Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, que se consagró campeón frente a su gente.

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Después de una nueva campaña protagonista, el conjunto santiagueño se quedó a las puertas del título, pero volvió a demostrar su vigencia en el básquet nacional al llegar a otra definición importante.

Tras el partido, la Fusión compartió un mensaje en sus redes sociales para agradecer el acompañamiento de sus hinchas y remarcar el esfuerzo realizado durante toda la temporada.

“No fue fácil el camino pero llegamos a una nueva final, lo intentamos pero no se pudo lograr el objetivo. ¡Volveremos más fuertes, gracias a todos por acompañarnos y creer, siempre Quimsa!”, expresó el club en su publicación.

El mensaje reflejó el sentimiento de un equipo que peleó hasta el final, pero que no logró torcer la historia en Comodoro Rivadavia ante un Gimnasia que se hizo fuerte en el cierre de la serie.

A pesar del golpe deportivo, Quimsa cerró otra temporada en los primeros planos de la competencia y ya piensa en levantarse para volver a ser protagonista.