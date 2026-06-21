“Son el motor de mi vida”: el emotivo mensaje de Benjamín Vicuña por el Día del Padre

El actor mostró momentos junto a sus seis hijos en una publicación que rápidamente recibió miles de reacciones.

Hoy 09:20

Benjamín Vicuña subió varias fotos a su Instagram por el Día del Padre. Publicó un álbum con fotos de sus seis hijos a los que les dedicó un profundo mensaje que rápidamente emocionó a sus seguidores.

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En las imágenes aparecen Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio, fruto de su relación con Pampita, además de Magnolia y Amancio, los dos nenes que tuvo con la China Suárez.

Junto a las fotos, Vicuña hizo una reflexión sobre lo que significó para él la paternidad durante estas dos décadas. “Son 20 años de ser papá, algo que seguramente cambió mi vida para siempre. Este amor que irrumpe con la fuerza de un volcán. Este amor que no se puede explicar ni menos acotar”, escribió.

El posteo que Benjamín Vicuña les dedicó a sus hijos

Luego, definió el vínculo con sus hijos como “seguramente el amor más grande que existe” y aseguró que son su “punto débil” y también su “cable a tierra”.

“Este amor que te hace llorar y reír al mismo tiempo. El amor por la vida, el miedo a partir antes de tiempo, el aprender enseñando, el descubrimiento de la paciencia más grande, el instinto protector”, expresó en otro tramo de su publicación.

El actor también hizo referencia a lo que más atesora: “Las ganas de guardar momentos para siempre que sabemos que no volverán y nosotros como estúpidos diciéndoles: ‘Se quedan quietos para una foto, por favor".

En su reflexión, Vicuña habló además de los desafíos que implica criar hijos y de todo lo que aprendió a lo largo de estos años. “El arte de ser padres, este oficio que se aprende de golpe o a los golpes, que nace o se hace, instinto o conciencia. Un oficio silencioso y por momentos doloroso, un oficio ancestral y contemporáneo”, señaló.

Hacia el final del mensaje, el actor destacó cómo cambian los vínculos con el paso del tiempo, aunque el amor permanece intacto. “Los hijos crecen, el amor muta, evoluciona, se transforma. Pero sigue siendo el motor de nuestras vidas”, sostuvo.

Para cerrar, Benjamín agradeció la posibilidad de compartir su vida con sus hijos y dejó una frase que resumió lo que siente: “Gracias vida por darme la oportunidad de ser padre de 6 hijos hermosos, gracias por sentir este volcán en mi pecho, lleno de orgullo y ternura. Gracias, Dios”, concluyó.