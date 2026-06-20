España va por su primer triunfo en el Mundial ante una Arabia Saudita que busca dar otro golpe

La Roja, que viene de decepcionar ante Cabo Verde, enfrentará desde las 13 al seleccionado árabe por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026.

Hoy 04:55

España y Arabia Saudita se enfrentarán este domingo desde las 13, en el Atlanta Stadium, por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. Ambos seleccionados buscarán una victoria clave para acomodarse en la pelea por la clasificación a la siguiente fase de la Copa Mundial de la FIFA.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente llegó al certamen como uno de los candidatos, pero no tuvo el estreno esperado: empató 0-0 ante Cabo Verde y quedó obligado a reaccionar para sostener sus aspiraciones de terminar primero en la zona.

Para este compromiso, Lamine Yamal, que sumó algunos minutos en el debut, volverá a comenzar desde el banco de suplentes.

Del otro lado estará Arabia Saudita, un equipo sólido y capaz de complicar a cualquier rival. En su presentación igualó ante Uruguay y sumó un punto valioso, aunque también dejó la sensación de que pudo haberse quedado con algo más.

El conjunto asiático ya demostró que puede ser peligroso ante selecciones fuertes, como ocurrió en su debut mundialista en Qatar frente a la Selección Argentina. Ahora tendrá por delante otro desafío de peso ante el rival que aparece como el más fuerte del grupo.

La probable formación de España

Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruiz, Rodri, Pedri; Ferran Torres, Mikel Oyarzabal y Gavi.

DT: Luis de la Fuente.

El posible once de Arabia Saudita

Mohammed Alowais; Saud Abdulhamid, Abdulelah Alamri, Hassan Altambakti, Moted Al Harbi; Mohammed Abu al Shamat, Mohammed Kanno, Abdullah Alkhaibari, Salem Al Dawsari; Musab Al Juwayr y Firas Al Breikan.

DT: Georgios Donis.

España vs. Arabia Saudita: hora, TV y datos del partido

Hora: 13.00

TV: TyC Sports

Árbitro: Raphael Claus

Estadio: Atlanta Stadium

Competencia: Mundial 2026

Fecha: 2 del Grupo H

Con España urgida por conseguir su primera victoria y Arabia Saudita con la confianza de haber sumado en el debut, el duelo en Atlanta aparece como uno de los partidos importantes de la jornada mundialista.