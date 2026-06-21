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SANTIAGO DEL ESTERO | 21 JUN 2026 | 7º
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Buscan padrinos para que chicos de toda Sudamérica participen de un encuentro ambiental

Más de 60 niños y jóvenes observadores de aves se reunirán en agosto en el 3° Mega Encuentro Épico de Pajareritos. La Fundación PAYDA lanzó una convocatoria solidaria para garantizar que ninguno quede afuera por motivos económicos.

Hoy 09:14
PAYDA

Chicos y jóvenes de cinco países de Sudamérica se preparan para participar del 3° Mega Encuentro Épico de Pajareritos Argentinos y de América (MEEPAA), que se desarrollará del 21 al 29 de agosto de 2026 en San Javier, Tucumán.

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El evento, organizado por la Fundación PAYDA, reunirá a más de 60 niños, adolescentes y jóvenes observadores de aves, quienes viajarán desde distintos puntos de Argentina y la región para compartir una experiencia única en contacto con la naturaleza.

Durante el encuentro, los participantes realizarán excursiones de avistaje de aves, recorridos por diversos ambientes como yungas, valles, puna, monte y chaco seco, además de actividades educativas, talleres y jornadas recreativas. También habrá instancias de intercambio con escuelas locales, fortaleciendo el vínculo con las comunidades.

Sin embargo, desde la organización remarcan que el MEEPAA es mucho más que un viaje. La Fundación PAYDA nació durante la pandemia con el objetivo de conectar a chicos apasionados por la naturaleza, generando espacios de pertenencia, aprendizaje y contención.

A través de encuentros virtuales semanales, proyectos científicos y actividades en grupo, la red fue creciendo hasta convertirse en una comunidad que integra a niños, adolescentes y familias de distintos lugares, incluyendo a chicos en situaciones de vulnerabilidad o aislamiento.

Para muchos participantes, este encuentro será su primer viaje, el primer contacto cara a cara con amigos que conocieron de forma virtual, y una experiencia que puede marcar sus vidas.

Las ediciones anteriores, realizadas en Misiones (2022) y Salta (2024), dejaron historias de superación, amistad y crecimiento personal, consolidando el espíritu del proyecto.

De cara a esta nueva edición, la fundación lanzó una convocatoria solidaria para conseguir padrinos, madrinas y sponsors que permitan que al menos ocho chicos puedan asistir. Sus familias no cuentan con los recursos necesarios para afrontar los costos del viaje.

Los aportes estarán destinados a cubrir traslados, alojamiento, alimentación y actividades, con el objetivo de garantizar que ningún participante quede excluido por razones económicas.

El cronograma del encuentro incluye excursiones a Tafí del Valle, Amaicha e Infiernillo, recorridos por el Cerro San Javier, actividades junto al proyecto Seamos Bosques, y una visita a la Reserva Pozo del Arbolito en Santiago del Estero, entre otras propuestas.

El evento cuenta con el acompañamiento de prestadores turísticos y organizaciones que colaboran para hacer posible la iniciativa.

Quienes deseen colaborar o conocer más sobre la Fundación PAYDA pueden comunicarse a través de sus redes sociales o por correo electrónico, sumándose así a una propuesta que apuesta a la educación ambiental, la inclusión y la construcción colectiva de oportunidades.

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