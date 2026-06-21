Pueblo croata ofrece terrenos gratuitos y 5.000 euros a familias jóvenes

Spisic Bukovica, un municipio de Croacia, ofrece terrenos gratuitos y apoyo de hasta 5.000 euros para atraer a familias jóvenes que deseen establecerse en la localidad.

Hoy 10:31

En el noreste de Croacia, el municipio de Spisic Bukovica ha lanzado una iniciativa destinada a atraer familias jóvenes al ofrecer terrenos gratuitos y un apoyo financiero de hasta 5.000 euros para la compra o construcción de viviendas.

Este programa municipal tiene como objetivo principal fortalecer la comunidad local al facilitar la llegada de nuevos residentes. Se trata de una estrategia enfocada en mejorar la vivienda y fomentar el crecimiento poblacional en la región.

Los beneficios del programa incluyen la entrega de terrenos de construcción para edificar una casa familiar y una ayuda económica para quienes deseen adquirir una propiedad en el municipio.

Para participar, los interesados deben cumplir con requisitos específicos y presentar la documentación necesaria para ser evaluados en un proceso formal de selección.

Spisic Bukovica, ubicado en el condado de Virovitica-Podravina, es una localidad que se caracteriza por su ambiente tranquilo y rural. En los últimos años, sus autoridades han implementado diversas estrategias para atraer y retener a la población joven.

La propuesta de ofrecer terrenos gratuitos es una de las medidas más destacadas del municipio, que busca eliminar las barreras económicas que enfrentan las familias al momento de construir su primera vivienda.

Además, el apoyo económico de hasta 5.000 euros para la compra de vivienda es un incentivo atractivo para aquellos que desean establecerse en un entorno más sereno y con mejores condiciones de vida.