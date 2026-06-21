Scaloni evalúa dos cambios en Argentina para el segundo partido del Mundial ante Austria

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 JUN 2026 | 7º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo F
Túnez 0
Japón 4
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo E
Ecuador 0
Curazao 0
FINALIZADO
13:00 Grupo H
España -
Arabia Saudita -
21 / 06 / 2026
16:00 Grupo G
Bélgica -
Irán -
21 / 06 / 2026
19:00 Grupo H
Uruguay -
Cabo Verde -
21 / 06 / 2026
22:00 Grupo G
Nueva Zelanda -
Egipto -
21 / 06 / 2026
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
1 - 1
Sudáfrica
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
4 - 1
Bosnia Herzegovina
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Canadá
6 - 0
Qatar
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
México
1 - 0
Corea del Sur
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Estados Unidos
2 - 0
Australia
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Escocia
0 - 1
Marruecos
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Brasil
3 - 0
Haití
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
0 - 1
Paraguay
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Países Bajos
5 - 1
Suecia
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Alemania
2 - 1
Costa de Marfil
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
0 - 0
Curazao
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
0 - 4
Japón
21 / 06 / 2026 13:00 Grupo H
España
vs
Arabia Saudita
21 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Irán
21 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Uruguay
vs
Cabo Verde
21 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Nueva Zelanda
vs
Egipto
22 / 06 / 2026 14:00 Grupo J
Argentina
vs
Austria
22 / 06 / 2026 18:00 Grupo I
Francia
vs
Irak
22 / 06 / 2026 21:00 Grupo I
Noruega
vs
Senegal
23 / 06 / 2026 00:00 Grupo J
Jordania
vs
Argelia
23 / 06 / 2026 14:00 Grupo K
Portugal
vs
Uzbekistán
23 / 06 / 2026 17:00 Grupo L
Inglaterra
vs
Ghana
23 / 06 / 2026 20:00 Grupo L
Panamá
vs
Croacia
23 / 06 / 2026 23:00 Grupo K
Colombia
vs
RD Congo
24 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Bosnia Herzegovina
vs
Qatar
24 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Suiza
vs
Canadá
24 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Escocia
vs
Brasil
24 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Marruecos
vs
Haití
24 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
Republica Checa
vs
México
24 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
Sudáfrica
vs
Corea del Sur

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Republica Checa 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Sudáfrica 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Corea del Sur 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Canadá 1 1 0 0 6 0 6 3
2 Suiza 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Bosnia Herzegovina 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Qatar 1 0 0 1 0 6 -6 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Marruecos 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Escocia 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Haití 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Estados Unidos 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Paraguay 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Australia 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 1 1 0 0 2 1 1 3
2 Curazao 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Ecuador 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Costa de Marfil 1 0 0 1 1 2 -1 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Japón 1 1 0 0 4 0 4 3
3 Suecia 1 0 0 1 1 5 -4 0
4 Túnez 1 0 0 1 0 4 -4 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Scaloni evalúa dos cambios en Argentina para el segundo partido del Mundial ante Austria

El entrenador de la Selección empieza a definir el equipo titular para el choque que se disputará este lunes en Dallas.

Hoy 08:55
Lionel Scaloni Argentina

La Selección Argentina continúa con su preparación para enfrentar a Austria por la segunda fecha del Mundial 2026, en un partido que puede ser clave para encaminar la clasificación a la próxima ronda.

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El equipo dirigido por Lionel Scaloni se entrenó en Kansas con todo el plantel a disposición. Después de un arranque marcado por algunas molestias físicas, el entrenador recuperó futbolistas y ahora cuenta con más variantes para definir el once titular.

De cara al duelo ante Austria, Scaloni mantiene dos dudas principales y podría realizar modificaciones respecto del equipo que viene de ganar en el debut mundialista.

La primera duda está en el lateral derecho

Uno de los puestos a resolver aparece en el lateral derecho. Gonzalo Montiel, titular ante Argelia, arrastra una sobrecarga muscular y podría dejar su lugar en el equipo.

En ese sector, Nahuel Molina aparece como una alternativa concreta para ingresar desde el arranque. Durante la práctica de este sábado, el ex Boca estuvo entre los titulares, aunque Montiel también sumó minutos y sigue en consideración.

La decisión final dependerá de la evolución física del defensor y de lo que Scaloni observe en los últimos entrenamientos antes del partido.

Lautaro y Julián pelean por un lugar en el ataque

La otra duda está en el centro del ataque. Lautaro Martínez y Julián Álvarez se disputan el puesto para acompañar al resto del frente ofensivo argentino.

El delantero surgido en Racing fue titular en el debut ante Argelia, pero Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid, ya está recuperado y podría tener su chance desde el inicio.

Con el plantel completo a disposición, Scaloni analiza si sostiene la base del primer partido o si apuesta por una rotación en una zona clave del equipo.

Cuándo juega Argentina ante Austria

La Selección Argentina enfrentará a Austria el lunes desde las 14, hora argentina, por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. El partido será televisado por Canal 7 de Santiago del Estero.

Después del triunfo en el debut, la Albiceleste buscará un nuevo resultado positivo que la acerque a la clasificación a la próxima ronda.

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