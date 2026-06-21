Scaloni evalúa dos cambios en Argentina para el segundo partido del Mundial ante Austria

El entrenador de la Selección empieza a definir el equipo titular para el choque que se disputará este lunes en Dallas.

Hoy 08:55

La Selección Argentina continúa con su preparación para enfrentar a Austria por la segunda fecha del Mundial 2026, en un partido que puede ser clave para encaminar la clasificación a la próxima ronda.

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El equipo dirigido por Lionel Scaloni se entrenó en Kansas con todo el plantel a disposición. Después de un arranque marcado por algunas molestias físicas, el entrenador recuperó futbolistas y ahora cuenta con más variantes para definir el once titular.

De cara al duelo ante Austria, Scaloni mantiene dos dudas principales y podría realizar modificaciones respecto del equipo que viene de ganar en el debut mundialista.

La primera duda está en el lateral derecho

Uno de los puestos a resolver aparece en el lateral derecho. Gonzalo Montiel, titular ante Argelia, arrastra una sobrecarga muscular y podría dejar su lugar en el equipo.

En ese sector, Nahuel Molina aparece como una alternativa concreta para ingresar desde el arranque. Durante la práctica de este sábado, el ex Boca estuvo entre los titulares, aunque Montiel también sumó minutos y sigue en consideración.

La decisión final dependerá de la evolución física del defensor y de lo que Scaloni observe en los últimos entrenamientos antes del partido.

Lautaro y Julián pelean por un lugar en el ataque

La otra duda está en el centro del ataque. Lautaro Martínez y Julián Álvarez se disputan el puesto para acompañar al resto del frente ofensivo argentino.

El delantero surgido en Racing fue titular en el debut ante Argelia, pero Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid, ya está recuperado y podría tener su chance desde el inicio.

Con el plantel completo a disposición, Scaloni analiza si sostiene la base del primer partido o si apuesta por una rotación en una zona clave del equipo.

Cuándo juega Argentina ante Austria

La Selección Argentina enfrentará a Austria el lunes desde las 14, hora argentina, por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. El partido será televisado por Canal 7 de Santiago del Estero.

Después del triunfo en el debut, la Albiceleste buscará un nuevo resultado positivo que la acerque a la clasificación a la próxima ronda.