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SANTIAGO DEL ESTERO | 21 JUN 2026 | 7º
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Por qué se celebra hoy el Día del Padre: origen, historia y países donde se festeja

La efeméride se conmemora en gran parte del mundo durante junio. Cómo surgió y qué significado tiene actualmente.

Hoy 08:35

Cada tercer domingo de junio se celebra el Día del Padre en varios países. Aunque la fecha parece una tradición consolidada, su origen se remonta a principios del siglo XX y está ligado a una historia familiar que buscó reconocer el papel de los padres en la crianza de sus hijos.

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Cuándo comenzó a celebrarse el Día del Padre

La celebración nació en Estados Unidos gracias a Sonora Smart Dodd, una mujer que quiso homenajear a su padre, William Jackson Smart. Se trataba de un veterano de guerra que crió solo a sus seis hijos luego de que su esposa muriera.

Inspirada por el éxito del Día de la Madre, Dodd impulsó la creación de una jornada especial para destacar a los padres. La primera celebración tuvo lugar el 19 de junio de 1910 en Spokane, estado de Washington.

Con el paso de los años, la propuesta fue ganando popularidad en todo el país. Fue recién en 1972 cuando el presidente Richard Nixon firmó una ley que estableció oficialmente el tercer domingo de junio como el Día del Padre en Estados Unidos.

Por qué se celebra el tercer domingo de junio

La elección de esta fecha se relaciona con el mes de nacimiento del padre de Sonora Smart Dodd. Aunque en principio se había pensado en celebrar el homenaje el 5 de junio, los organizadores necesitaron más tiempo para preparar los eventos y la conmemoración terminó realizándose el tercer domingo del mes.

La tradición se mantuvo y fue adoptada por numerosos países, que conservaron tanto el mes como el día de la semana para facilitar las reuniones familiares y los festejos.

Qué países celebran el Día del Padre en junio

Además de Estados Unidos, varios países conmemoran el Día del Padre el tercer domingo de junio, entre ellos:

  • Argentina
  • Chile
  • Colombia
  • Perú
  • Ecuador
  • México
  • Venezuela
  • Canadá
  • Reino Unido
  • Francia
  • Japón

Sin embargo, no todos los países comparten la misma fecha. En España, por ejemplo, se celebra el 19 de marzo, coincidiendo con el día de San José, considerado el padre de Jesús según la tradición cristiana.

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