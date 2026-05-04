El tiempo en Santiago del Estero para este lunes 4 de mayo de 2026: anuncian una máxima de 26°C y cielo parcialmente nublado

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado durante el día y mayor cobertura hacia la noche, con temperaturas agradables.

Hoy 01:39

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este lunes en Santiago del Estero se presentará con una temperatura máxima de 26°C y una mínima de 10°C, en un contexto de condiciones estables y sin precipitaciones previstas.

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Durante la jornada, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, lo que permitirá algunos momentos de sol, mientras que hacia la noche se espera un aumento de la nubosidad, con un cielo mayormente cubierto.

Este tipo de condiciones se enmarca en un escenario de tiempo estable en la región, con nubosidad variable y sin fenómenos significativos, tal como suele registrarse en esta época del año .

Para el martes, el organismo nacional anticipa un leve ascenso térmico, con una máxima de 27°C y una mínima de 19°C. En ese caso, el cielo se presentará nublado durante toda la jornada, marcando una continuidad en la presencia de nubosidad sobre la provincia.

En síntesis, se espera un inicio de semana con temperaturas agradables y sin lluvias, aunque con una tendencia a cielos cada vez más cubiertos en los próximos días.