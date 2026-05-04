Vecina de Jujuy denuncia estafa por intento de tarjeta de crédito

Una mujer en Alto Comedero, Jujuy, fue víctima de una estafa telefónica al intentar obtener una tarjeta de crédito, tras recibir llamados de un falso operador financiero que solicitó transferencias de dinero.

Hoy 02:31

Una vecina del barrio Alto Comedero ha denunciado haber sido víctima de una estafa telefónica relacionada con la obtención de una tarjeta de crédito. El delincuente se comunicó con ella bajo el pretexto de realizar un trámite para la emisión de este producto financiero.

La víctima recibió dos llamadas telefónicas desde un número con característica 351, que corresponde a la provincia de Córdoba. En la primera comunicación, un hombre se presentó como operador de una entidad financiera, de la cual la denunciante es cliente, y le ofreció la entrega de la tarjeta en su domicilio.

Para proceder con la solicitud, el supuesto representante de la compañía solicitó transferencias de dinero a la mujer. Inicialmente, la víctima realizó una transferencia de 25 mil pesos, que fue enviada a la cuenta de una mujer, según lo reportado en la denuncia policial.

Después de esta primera transferencia, la comunicación se interrumpió, pero el mismo sujeto volvió a contactar a la mujer a través de una videollamada de Whatsapp para indicarle los siguientes pasos necesarios para recibir la tarjeta.

En esta segunda llamada, el estafador le instruyó que ingresara a la aplicación de su tarjeta y solicitara un préstamo de 120 mil pesos, el cual debía enviar en tres cuotas de 40 mil pesos a la misma cuenta que había utilizado anteriormente. La mujer, confiando en el proceso, cumplió con estas instrucciones.

La situación fue esclarecida cuando la denunciante compartió su experiencia con un familiar, quien la alertó sobre las estafas telefónicas que se realizan con este modus operandi. Tras darse cuenta de la estafa, la mujer se dirigió a la Subcomisaría de las 150 Hectáreas de Alto Comedero para denunciar el hecho, que asciende a un total de 145 mil pesos.