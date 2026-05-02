“Un animal no es un juguete”: Norma Fuentes llamó a reforzar la tenencia responsable

La intendente de la Capital destacó el rol del municipio en la concientización y el cuidado de las mascotas, y remarcó la importancia de la educación para fomentar una convivencia responsable.

Hoy 13:42

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, visitó los estudios de Radio Panorama y destacó el trabajo que lleva adelante la Municipalidad en materia de zoonosis y tenencia responsable, con eje en la prevención, la educación y el cuidado animal.

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Durante su participación en el programa El Rincón de las Mascotas, la jefa comunal subrayó la importancia del compromiso social: “Cuando uno adopta un animal tiene que tener la responsabilidad que significa tenerlo y el cuidado que implica”, expresó.

En ese marco, Fuentes remarcó el crecimiento de las políticas públicas en el área y puso en valor los resultados alcanzados. “Hemos duplicado la cantidad de castraciones y es la única manera de controlar la natalidad de los animales”, afirmó.

Además, destacó el trabajo conjunto con instituciones y profesionales del medio: “Estamos hablando de más de 55.000 castraciones en estos años, sumando el trabajo del Estado y de las asociaciones”, detalló.

La jefa comunal también hizo hincapié en el rol de la educación para generar conciencia desde temprana edad. “El respeto se enseña desde la primera infancia. Un animal no es un juguete, es un ser vivo”, señaló.

En ese sentido, explicó que el municipio cuenta con un programa de zoonosis activo, con veterinarios que trabajan en distintos puntos de la ciudad, tanto en postas barriales como mediante turnos programados, además de campañas de vacunación antirrábica y acciones preventivas.

Por otra parte, la mandataria capitalina también invitó a la comunidad a participar del tradicional festejo por el Día del Animal, que se realizará en Plaza Libertad, destacando que se trata de un espacio que promueve la integración familiar y el compromiso con el cuidado de las mascotas.

Durante la entrevista, en un tono más distendido, la intendente también compartió su vínculo personal con los animales, recordando que forma parte de una familia con mascotas adoptadas e insistió en que la prioridad es seguir fortaleciendo políticas públicas que promuevan una convivencia responsable.