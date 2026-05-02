Detienen a joven por agredir y privar de libertad a su novia en Jujuy

Un joven de 25 años fue detenido en Jujuy tras agredir y privar de libertad a su novia, alertando a las autoridades a través del 911.

Hoy 14:28

Los efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 7, ubicados en el barrio Alto Comedero de la capital jujeña, llevaron a cabo la detención de un joven de 25 años que supuestamente mantenía a su novia privada de libertad.

Según las fuentes consultadas, el incidente tuvo lugar la tarde del jueves pasado, cuando la víctima envió un mensaje por WhatsApp a su tía, indicando que había sido brutalmente agredida y que su novio no la dejaba salir de una habitación del asentamiento Aeroclub.

La tía de la joven actuó rápidamente, alertando al sistema de emergencia 911, lo que provocó la intervención de una comisión policial en el lugar de los hechos.

Al llegar, los policías se encontraron con el joven de 25 años, quien, al atenderlos por la ventana, negó la situación de violencia de género que se le atribuía. Sin embargo, minutos después, la joven salió del inmueble con signos visibles de haber sido agredida, aunque negó que hubiera ocurrido algún ataque.

Los efectivos de la policía remitieron las actuaciones al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó que se actuara de oficio y que el joven fuera trasladado a la sede policial hasta esclarecer los hechos.

Por otro lado, se informó que la tía de la víctima fue convocada para realizar la denuncia formal, donde presentó los mensajes de ayuda que había intercambiado con su sobrina.

Por disposición del representante fiscal, los efectivos de la Brigada de la UR 7 asumieron la responsabilidad de las investigaciones pertinentes sobre el caso.