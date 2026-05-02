VIDEO | La largada que condicionó a Colapinto en Miami: roce con Verstappen y pérdida de posiciones

El argentino partía octavo en zona de puntos, pero un toque en los primeros metros le hizo perder terreno y complicó su Sprint.

Hoy 14:29

Franco Colapinto tuvo una largada intensa en la carrera Sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, donde un roce con Max Verstappen terminó siendo determinante para el desarrollo de su competencia.

El piloto de Alpine, que había conseguido una destacada clasificación para largar desde el octavo puesto, se metía de lleno en la pelea por los puntos desde el inicio.

El toque que cambió todo

En plena lucha por posiciones, Colapinto protagonizó un leve contacto con Verstappen, tetracampeón del mundo con Red Bull, en los primeros metros de la carrera.

La maniobra lo dejó mal posicionado y sin tracción ideal, lo que derivó en la pérdida de una posición clave en un momento decisivo.

Gasly aprovechó y avanzó

Quien capitalizó la situación fue su compañero de equipo, Pierre Gasly, que había largado desde el décimo lugar y encontró el hueco justo para superar al argentino.

De esa manera, Colapinto pasó de estar en zona de puntos a quedar relegado al noveno puesto, obligándolo a rearmar su carrera desde ese lugar.

Una Sprint cuesta arriba

A pesar del contratiempo, el argentino mostró buen ritmo y se mantuvo competitivo dentro del pelotón.

Durante el resto de la prueba, se sostuvo dentro del top 10, intentando recuperar terreno y mantenerse en la pelea por los puntos en un circuito exigente como el de Miami.

Sin embargo, ese roce inicial terminó siendo clave en el resultado final, en una Sprint donde cada detalle tiene un impacto inmediato.

Colapinto volvió a demostrar que está a la altura, aunque la largada terminó marcando el rumbo de una carrera que prometía más.