Varrone hace historia en la Fórmula 2: sumó sus primeros puntos con un gran cuarto puesto en Miami

El piloto argentino tuvo una actuación sólida en la Sprint del GP de Miami y confirmó su crecimiento tras un debut complicado en la categoría.

Hoy 13:59

Nicolás Varrone dio un paso clave en su carrera este sábado al conseguir sus primeros puntos en la Fórmula 2, tras finalizar cuarto en la carrera Sprint del Gran Premio de Miami.

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El piloto de Van Amersfoort Racing protagonizó una actuación destacada, manteniéndose siempre entre los protagonistas y sin bajar del quinto puesto a lo largo de la competencia.

De una gran clasificación a una carrera sólida

Varrone largó desde la quinta posición gracias al sistema de grilla invertida, luego de una muy buena clasificación que marcó una clara evolución respecto a su rendimiento inicial del fin de semana.

El argentino había pasado de ubicarse 14° en la práctica libre a un sólido sexto lugar en la qualy, lo que le permitió meterse en una posición expectante desde el arranque.

Avance y protagonismo en pista

En carrera, el piloto de 25 años mostró firmeza y consistencia.

Tuvo una buena largada, logró superar a Oliver Goethe y luego protagonizó una intensa pelea con el paraguayo Joshua Duerksen, en busca de meterse en el podio.

Si bien no pudo quebrar esa resistencia en ese momento, se mantuvo en la pelea hasta el final y supo aprovechar los movimientos en pista en las últimas vueltas.

Definición y resultado final

En el cierre, Varrone capitalizó las incidencias de carrera, incluyendo un leve roce sin consecuencias mayores, para escalar una posición más y asegurarse el cuarto puesto definitivo.

El triunfo quedó en manos del búlgaro Nikola Tsolov (Red Bull), quien se convirtió en el primer ganador de la F2 en Estados Unidos en esta temporada.

Reacción tras un debut complicado

El resultado cobra aún más valor si se tiene en cuenta su estreno en la categoría, en Melbourne, donde había tenido un fin de semana adverso.

En aquella ocasión, una clasificación condicionada por banderas rojas lo relegó al puesto 19, y no logró revertir la situación en carrera, finalizando 21° en la Sprint y 17° en la principal.

Lo que viene

Varrone tendrá una nueva oportunidad de sumar este domingo, cuando dispute la carrera principal desde las 13:30, nuevamente partiendo desde el quinto puesto.

Con confianza en alza y ritmo competitivo, el argentino buscará seguir sumando y consolidarse dentro de la categoría.